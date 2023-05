Después de un sábado absolutamente adverso para los sanjuaninos, el domingo fue de recuperación para Facundo Della Motta en TC y Tobías Martínez en TC Pista, en el autódromo de Termas de Río Hondo y por la sexta fecha del calendario. Tobías (Chevrolet), que había largado último, avanzó 21 puestos y llegó 13ro, para mantenerse como sólido puntero del campeonato; mientras que Facundo (Dodge), que clasificó 50mo, cerró ayer la final en el puesto 29, aunque llegó a estar 20mo en pista.

Martínez protagonizó una titánica remontada en el TC Pista. El sábado fue excluido por un toque en su serie, una dura sanción que lo obligó a largar la final en el último cajón de la grilla. Desde el giro inicial empezó a ganar posiciones y en el primer tercio de carrera ya había avanzado 10 lugares.

La próxima fecha será el 11 de junio en el autódromo de Rafaela.

Al llegar al puesto 20, el sanjuanino no aflojó y continuó arriesgando en cada maniobra de sobrepaso, aprovechando el ancho de pista del circuito santiagueño. La carrera no le dio respiro porque no ingresó el Auto de Seguridad, lo que le hubiese dado incluso otras oportunidades, y la bandera a cuadros lo vio en la posición 13, coronando un avance de 21 lugares.

De esta manera, Martínez pudo reducir el impacto en el descuento de puntos del campeonato. Es que si bien a Termas llegó con un colchón importante (podría no haber sumado unidades en la sexta fecha y hubiese seguido puntero) pudo llevarse 22 puntos y ahora acumula 226. Su nuevo escolta es Agustín Martínez (Ford), con 191 unidades, quien desplazó a Rodrigo Lugón (Ford), ahora 182,5.

La carrera, por su parte, fue para Facundo Chapur (Torino), seguido por Agustín Martínez y Jeremías Olmedo (Ford).

Por su parte, el Turismo Carretera ofreció una carrera chata producto de varios ingresos de Autos de Seguridad. El vencedor fue Otto Fritzler (Ford), con apenas 20 años y en su sexta presentación en la categoría. Detrás se ubicaron Diego Ciantini (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge).

Tercera seguida. Facundo Della Motta, buscando ganar posiciones, finalizó por tercera vez consecutiva, lo que marca una recuperación en la confiabilidad de su Dodge.

Della Motta, en tanto, quedó 50mo en la clasificación al cometer en un error durante su vuelta rápida, por lo que ayer largó último en su serie. El sanjuanino logró un destacado avance al terminar 9no, lo que representó una recuperación nada menos que de 24 lugares en la grilla de la final. Así, desde mitad de pelotón, Della Motta continuó ganando lugares y llegó a estar 20 en el clasificador. Sin embargo, entre roces y una pérdida de rendimiento en su Dodge, el sanjuanino no pudo sostener la remontada y terminó 29no.

El líder del campeonato en el TC es Jonatan Castellano (Dode), con 192 puntos, mientras que detrás se ubican Julián Santero (Ford), con 187,5; y Mauricio Lambiris (Ford), con 177,5.