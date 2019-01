Disputado. En la primera rueda, UPCN perdió por 3-2 ante Taubaté, en el Aldo Cantoni. Hoy en San Pablo volverán a verse las caras y los sanjuaninos irán por los tres puntos.

Puede ser un partido clave para UPCN San Juan Voley. El conjunto sanjuanino buscará asegurarse la clasificación al Final Four de la Copa Libertadores de Vóleibol en su visita a Funvic Taubaté, en partido correspondiente a la segunda rueda del Grupo 2 del novedoso torneo continental. El partido se jugará en San Pablo, Brasil, y comenzará a las 17 (hora argentina), con posibilidad de seguirlo en vivo a través del streaming de TyC Sports Play.

UPCN viajó a Brasil para asegurarse una plaza entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores, instancia de semifinales que se jugará el mes que viene. En San Pablo, los sanjuaninos jugarán hoy ante Taubaté y mañana cerrarán ante Sesi SP. De las cuatro plazas al Final 4, hay dos ocupadas. El líder de la tabla general, Sesc Río, ya se aseguró la clasificación, mientras que Taubaté será organizador de la rueda final así que también está en semis.

Las otras dos plazas las pelearán UPCN, Sesi, Sada Cruzeiro y Bolívar, por ahora segundo a tres puntos de los sanjuaninos. Sin embargo, Bolívar ya jugó todos sus partidos y no depende de sí mismo para clasificar. El otro aspirante es Sada Cruzeiro, que también cerró la fase regular y no puede seguir sumando. Además, no pueden clasificar cuatro equipos brasileños, pues en ese caso entrará el mejor argentino.

Por ende, la lucha de UPCN básicamente se circunscribe a superar a Sesi o terminar mejor que Bolívar para meterse entre los cuatro mejores de este certamen que se está jugando por primera vez en la historia.

Los sanjuaninos han realizado hasta ahora una muy buena fase inicial, ya que cuando le tocó recibir a los equipos brasileños, primero cayó en tie break ante Taubaté, mientras que luego le ganó en sets corridos a Sesi SP, en un partidazo. En tanto, posteriormente sumaron su segunda victoria al superar a los santafesinos de Libertad Burgi.

Por otro lado, tras el encuentro de esta tarde ante Taubaté, que en su plantel tiene a los argentinos Daniel Castellani, Facundo Conte y Nicolás Uriarte, Los Cóndores jugarán mañana ante Sesi SP, desde las 19,30 y en el cierre de la fase regular.

PUNTA DE UPCN

Fede Gómez, expectante

Por la clasificación. Federico Gómez, receptor punta de UPCN.

El punta de UPCN, Federico Gómez, se mostró expectante en la previa de los juegos ante Taubaté y Sesi, en los que puede lograr la clasificación al Final Four del torneo continental. "El objetivo es ganar los dos partidos, que sin dudas serán realmente muy duros. Sabemos que los equipos brasileños son fuertes de local, pero nosotros ya demostramos que les podemos ganar", aseguró el receptor punta desde Brasil, donde UPCN está desde el fin de semana pasado.

"Nos hemos preparado para afrontar cada torneo y queremos lograr la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores. Estamos ansiosos por salir a jugar y tratar de llevar el boleto del Final 4 a San Juan", agregó.

En tanto, al hablar sobre cómo cree que se darán los partidos, dijo: "Conocemos el poderío de ataque de Taubaté y de Sesi y sabemos también de sus figuras, pero demostramos que estamos al nivel de cualquier equipo y por eso buscaremos los puntos necesarios para lograr la clasificación".