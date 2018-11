Con intensidad. Zbigniew Bartman (9) encabeza el festejo sanjuanino en la victoria sobre Sesi, en el cierre de una doble jornada en el Aldo Cantoni. UPCN hizo un gran partido ante uno de los candidatos que tiene el torneo.

En la intimidad del plantel, ganarle a Sesi SP de esa forma fue volver a sentir esa chispa de las hazañas en los Mundiales y los Sudamericanos. Le pasó por arriba, no le dio chances y eso que enfrentó al subcampeón de la Superliga brasileña, al de figuras como William, Gustavao o Lucas Lóh que llegó a San Juan como máximo favorito y se llevó a Brasil un contundente 0-3. UPCN lo hizo de nuevo y en su regreso a las competiciones internacionales se convirtió en el primer equipo argentino en ganar en la Copa Libertadores de Vóleibol, el nuevo certamen continental que pasó por el Aldo Cantoni. UPCN basó su triunfo obviamente en un buen juego colectivo, pero también en su figura, el opuesto Zbigniew Bartman, en su defensa y recepción y también en el saque.



En general, en el vóleibol el hombre que más puntos anota suele ser la figura excluyente por una cuestión lógica, aunque para eso necesita de un buen armador que reciba buenas pelotas que a su vez se logran con defensa y recepción, entre otros aspectos. Pero a Bartman le sobran los elogios. El opuesto tuvo una gran noche ante Sesi, como también la tuvo ante Funvic/Taubaté el lunes (UPCN cayó 3-2). Zibi anotó ante los de San Pablo 22 puntos y fue el máximo anotador de la noche.



El polaco metió 16 tantos de ataque, 3 de saque y 3 de bloque. Sin dudas que atraviesa un gran momento, que a UPCN le da tranquilidad a la hora de enfrentar cualquier bloqueo, como la pared que le propuso Sesi (por ejemplo Gustavao, de paso por UPCN hace dos temporadas, mide 2,15 metros).



Los Cóndores además tuvieron una buena noche en recepción. Su líbero Sebastián Garrocq jugó al 90% y eso también fue garantía de seguridad para recuperar pelotas. El equipo cerró con un global del 78% en ese fundamento.



A su vez, UPCN presionó a su rival desde el saque, lo que le trajo muy buenos resultados para complicar la construcción de juego de Sesi, que tiene un armador talentoso como William Arjona (ex Bolívar). Y en total los sanjuaninos sumaron 4 aces.



Por su parte, el triunfo local fue largamente festejado no sólo por la contundencia sobre un rival plagado de figuras, sino también porque fue el primer equipo argentino en romper la hegemonía de triunfos de Brasil en la Libertadores. En el Grupo 2 que se jugó en San Juan habían ganado Sesi y Taubaté, ambos por sobre los santafesinos de Libertad Burgi; a la vez que por el Grupo 1 que se presentó en Brasil los vencedores fueron Sada Cruzeiro y Sesc RJ frente los argentinos de Bolívar y Ciudad Voley.



UPCN volverá a jugar dentro de unas semanas ante Libertad para cerrar la primera rueda (el 14 de noviembre lo harán Sesi y Taubaté en San Pablo). La segunda ronda se desarrollará en enero próximo en Brasil y una vez que termine quedarán los cuatro clasificados para jugar el Final 4 en febrero, en sede a confirmar.

Equipo Pts PJ PG PP SF SC



Taubaté 5 2 2 0 6 2



UPCN 4 2 1 1 5 3



Sesi SP 3 2 1 1 3 3



Libertad Burgi 0 2 0 2 0 6

Letal

52 puntos anotó Zbigniew Bartman en los dos partidos de Copa Libertadores. Contra Sesi marcó 22 tantos, mientras que ante Taubaté había anotado 30.

Sobre la red

9 puntos de bloqueo marcó UPCN en el triunfo ante Sesi SP. Cuatro fueron de Nikita Stulenkov, 3 de Bartman y el resto, de Martín Ramos y Maximiliano Cavanna.

Obras abre el segundo weekend de Liga



Esta noche, Obras San Juan abrirá la segunda fecha de la Liga Argentina y lo hará como visitante de Monteros Voley, en el Polideportivo Municipal de esa localidad tucumana. El encuentro se llevará a cabo desde las 21 y será televisado por TyC Sports.



Los sanjuaninos vienen de ganarle en tie break a Gigantes del Sur, en su debut en el torneo el fin de semana pasado. Ese triunfo le dio un envión anímico para viajar con la mejor motivación a Monteros, que hará su debut en la Liga (en el primer weekend quedó libre) y que tiene en sus filas al opuesto sanjuanino Federico Pereyra.



Sobre el partido, el entrenador de Obras, Juan Manuel Serramalera expresó que "dependerá de controlar a los dos o tres jugadores principales que tiene Monteros en ataque. Si Pereyra está en un buen día será un jugador de mucho peso". Y luego indicó que espera un juego similar al de Gigantes. "Se terminó resolviendo con mucha personalidad, al principio tuvimos imprecisiones propias del debut pero después cerramos mejor que el rival tanto en lo físico como en la táctico", aseguró el DT.