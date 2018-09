No es el favorito, pero tiene muchos factores que hacen que Juan Martín Del Potro pueda soñar con dar el gran golpe en el US Open, el último Grand Slam del año de tenis. El tandilense se enfrentará hoy al español Rafael Nadal en una de las llaves de semifinales del Abierto estadounidense en un partido que concentra el interés pues se enfrentarán el número 3 con el número 1 del mundo. El encuentro, que se presume se jugará nuevamente con mucho calor, se disputará a las 17 (hora de Argentina).



El español es, sin dudas, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y además defiende el título en Estados Unidos. El partido que afrontará Del Potro promete ser emocionante y de acuerdo a los especialistas, el tandilense tiene las herramientas para doblegarlo.



De acuerdo a un informe de Clarín, el servicio, el drive, atacar al mallorquín, aguantar la potencia de su rival y no desesperarse si no encuentra los huecos por donde lastimarlo serán las claves más importantes en las que La Torre de Tandil deberá apoyarse para llevarse un triunfo que lo deposite por segunda vez en su carrera en la final del US Open.



Precisamente, Del Potro sólo ganó un Grand Slam en su vida y fue este torneo en Nueva York en 2009, de ahí que es especial para él. Además, viene confiado por sus últimos resultados y además porque al acceder a semifinales se aseguró la defensa de los puntos conseguidos el año pasado.



Además, el tenista tandilense de 29 años disputará su sexta semifinal de un torneo de Grand Slam, la tercera en el US Open. Previamente ya lo había hecho en dos ocasiones en Roland Garros y una en Wimbledon.



Por otro lado, este será el 17mo enfrentamiento entre Del Potro y Nadal a nivel profesional: el español se impuso en 11 veces contra 5 del argentino. Los últimos tres duelos fueron todos en torneos Grand Slam y siempre con festejos del mallorquín, pero Del Potro intentará dejar eso de lado para lograr la hazaña de dejar en el camino a un fuera de serie como el español. El argentino viene de dejar en el camino a los norteamericanos Donald Young, Denis Kudla, al español Fernando Verdasco, al croata Borna Coric y al local John Isner.



En tanto, la otra llave de semifinales la que protagonizarán Novak Djokovic y Kei Nishikori.

Para soñar

120 Puntos separarán a Del Potro y Roger Federer, número 2 del mundo (ya eliminado), en caso de que el argentino logre ganar el US Open. Claro, para eso primero debe vencer hoy a Nadal.