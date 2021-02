Repitiendo la entrega y el juego como lo había hecho hace unos días ante Once Unidos que le sirvió para consumar su primer triunfo en el certamen, UVT volvió a ganar en la Liga de Vóleibol Argentina que se disputa en Mar del Plata y de esta manera se permite soñar con lograr una mejor

clasificación final. Lo hizo ante Defensores de Banfield por 3-1 con parciales de 25-16, 25-27, 25-15, 25-20, resultado que lo dejó en la cuarta posición de la tabla rumbo al Play Off. Gerónimo Elgueta, 30 puntos, fue la figura.

El primer segmento mostró a UVT a toda marcha. Elgueta, con 7 puntos en el set, volvió a ser la punta de lanza de un buen nivel colectivo. Del otro lado, sólo Prieto pudo aportarle a Defensores, que no pudo evitar el eventual 25-16. En el segundo set, le funcionaron a Defensores los cambios que hizo, aunque también tuvieron su peso los 11 puntos que UVT le entregó por error. Defe lo ganó 27-25 para igualar el pleito. Eso despertó a UVT, pero sobre todo a Elgueta, que no sólo completó un tercer set de 10 anotaciones, sino que fue determinante para apagar los esfuerzos rivales. El marcador fue para los sanjuaninos por 25-15. Ya en el cuarto parcial UVT no bajó el ritmo ni cayó en errores. El primer paso sanjuanino fue en 7-4 tras dos bloqueos de Flores, para darle la batuta a Elgueta, creador de 6 puntos más rumbo a un 20-13 concluyente. Piñero intentó comandar la épica de Defensores, pero nada pudo hacer y volvió a festejar UVT por 25-20.