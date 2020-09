El parate de más de 190 días en el que se vieron involucrados los jugadores de los equipos argentinos, del que tanto se habló en todos lados, como la desventaja con respecto al resto. A la luz de los resultados conseguidos ayer, no se notó. Racing jugó bien y no mereció perder. River hizo todo para ganar en Brasil. Defensa y Justicia goleó como local y Boca no solo ganó como visitante ante Libertad, en Paraguay, sino que le birló la punta al equipo que dirige Ramón Díaz. (NdR: Tigre jugaba anoche, al cierre de esta edición).

Dos goles de Eduardo "Toto" Salvio, le permitieron al equipo de La Ribera ganar con autoridad en una cancha difícil. La actitud ofensiva, apoyada en una personalidad desbordante, le permitieron a Boca abrir el marcador a los 5 minutos y controlar con solvencia los distintos estamentos del juego. Libertad intentó, pero sus esfuerzos fueron estériles, ante la serenidad con la que el equipo argentino manejar los tiempos.

Y mientras los locales agotaban rápido los cinco cambios, Boca se fue consolidando con una gran determinación para responder con ataques los intentos ofensivos de un Libertad que no tuvo ideas para superar a la firme defensa "xeneize" y que, en las escasas oportunidades que lo hizo chocó con la seguridad de Andrada. Faltaban seis minutos y otra vez Salvio, logró quebrar las reservas defensivas del elenco local, para ratificar con goles la mayor superioridad que tuvo Boca en el partido.

"Carlitos" está a un gol del podio en soledad

Con 18 goles en partidos internacionales, Carlos Tevez comparte el tercer puesto de goleadores históricos en Boca Juniors.

Juan Román Riquelme, lidera esa nómina, con 27 conquistas y lo escolta Martín Palermo, con un par de goles menos (25).

Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado son quienes tienen la misma cantidad de goles que el "Apache".