Rodrigo Mieres, triple ganador, es candidato a repetir

Esta noche, en la cancha del Club Sportivo Los Berros, será presentada con un Prólogo, una nueva edición de la Vuelta del Oeste, clásica competencia que se disputa con bicicletas todo terreno y que combina tramos de montaña con algunos de ruta.



La carrera que año tras año, por la calidad de quienes la disputan fue ganando trascendencia, tendrá en esta oportunidad cuatro y no seis etapas. Y se disputará en cuatro categorías competitivas: juveniles, sub-23, elite y master a la que se agregarán las de menores y promocionales que solo correrán dos tramos. Repartirá 150 mil pesos en premios las cuatro etapas se detallan a continuación: 1ra) sábado a las 10:30, Los Berros - Media Agua (38 km). 2da) sábado desde las 16, Cañada Honda, Huanacache, Retamito, Cienagüita, Divisadero, Los Berros (50 km). 3ra) Domingo a las 10, contrarreloj 8 km. 4ta) a partir de las 16:30, circuito Las Caleras con final en el predio del Club Defensores de Boca (35km).



Como es habitual esta carrera no se realiza por tiempo, sino que se define por puntaje. Por el sólo hecho de estar presentes esta noche en el Prólogo todos los ciclistas sumarán 2 puntos. Quienes no lo hagan, podrán largar la primera etapa mañana, pero dando ventaja de dos unidades.



De acuerdo al reglamento, todos los ciclistas que participen recibirán al menos un punto. El detalle es el siguiente:



El ganador de cada parcial recibirá 20 unidades, quienes se ubiquen en los primeros diez puestos recibirán, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 y 2 puntos cada uno. El resto, como ya se destacó sumará una unidad. El local Rodrigo Mieres, con tres ediciones, es quien más veces la ganó.