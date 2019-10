Implacable. Álvaro Bautista entabló ayer una gran relación con El Villicum, para ser amo y señor de cada acción del SBK en pista. Con su triunfo ayer ya acumula 21 podios en lo que va de la temporada.

Dominó las prácticas, fue el más veloz en la clasificación (Superpole), se impuso en la Carrera 1 y además se llevó el récord de vuelta. El español Álvaro Bautista se llevó todo lo que estuvo en juego y demostró su talento y capacidad de conducción en una jornada con polémica pues sólo hubo 12 pilotos en la grilla ya que el resto decidió no correr (ver aparte). Y lo que hizo más increíble el triunfo bautismal de Álvaro en San Juan, además de no dudar en acelerar cuando otros colegas e incluso su compañero de equipo prefirieron ver la carrera por TV, es que no conocía el Circuito San Juan Villicum y superó nada menos que al doble ganador 2018 en Albardón y flamante pentacampeón mundial, el británico Jonathan Rea, quien culminó segundo.

Bautista, a bordo de una Ducati Panigale V4, sumó así su 16ta victoria en la temporada, relegando a Rea, con 12 festejos. La labor de Bautista a lo largo de la jornada fue coronada con una tremenda carrera, en la que largó primero y en ese puesto pasó cada una de las 21 vueltas. Eso sí, tuvo que batallar duro pues peleó palmo a palmo la carrera durante las primeras vueltas con Rea, en un duelo que mantuvo a los espectadores de pie pues ambos fueron al límite siempre.

"Fue muy interesante esta lucha por lo delicada de la situación. Debimos cuidarnos de no salirnos de la línea de agarre que se había formado, aunque a veces fue inevitable. Por eso, en las ocasiones que Rea me superó fue porque me pasé un poco de largo y opté por seguir de largo antes que forzar la línea de marcha. Sinceramente, mejor imposible fue todo para mí y más aún porque era una pista que no conocía", le dijo Bautista a DIARIO DE CUYO tras la carrera.

"Demostramos que sí se podía correr y de paso dimos un buen espectáculo"

ÁLVARO BAUTISTA Ducati Panigale

El mano a mano entre Bautista y el británico fue trepidante, con dos pilotos fuera de serie y en el medio la potencia de la Ducati y la Kawasaki. Si bien Bautista largó desde la pole, fue Rea quien logró superarlo pero en ese roce el que aprovechó fue el holandés Van der Mark. Igual, su liderazgo fue efímero pues luego fue superado por el pentacampeón; mientras que Bautista se recuperó para saltar del tercer al primer puesto. Y todo en la vuelta inicial.

Un error de Rea en un frenaje le permitió al español despegarse y ganar cortado, seguido por el británico y en tercer lugar por el turco Toprak Razgatlioglu, quien repitió podio en El Villicum. A su vez, el cordobés Leandro Mercado hizo una carrera inolvidable para lograr su objetivo de ser top ten. Tati, quien fue el tercer mejor piloto entre los independientes, largó desde la última fila y finalizó noveno.

La actividad para hoy del Superbike incluye un warm up a las 11,15; la Superple Race (la nueva prueba tras el cambio de formato) a las 13; y la Carrera 2 desde las 16.

Veloz

310 Kilómetros por hora alcanzó ayer Álvaro Bautista y fue lo más veloz del fin de semana hasta ahora. Rea, en tanto, ayer en carrera llegó a marcar 305 km/h.

Temperatura

49 grados Celsius alcanzó ayer la temperatura de la pista a la hora de largar, a las 16. La temperatura ambiente, a esa hora, superaba los 31 grados. La humedad fue sólo del 28%.

Título de privados

El turco Toprak Razgatlioglu se ubicó tercero y con esa posición alcanzó los 274 puntos, por lo que se consagró campeón de los pilotos independientes o privados. Ya Marco Melandri no lo puede alcanzar, pues suma 171.