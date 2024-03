Tarde de clásico en Avellaneda. A partir de las 19.15 horas, se medirán Independiente y River con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará más que nunca en la mira por la polémica que despertó el arbitraje de Pablo Dóvalo en la fecha pasada del Rojo cuando igualó 2-2 con Barracas, sin cobrarle dos penales y expulsar a un jugador del Guapo. Esto derivó en fortísimas quejas de Carlos Tevez, DT del Diablo, contra el sistema en general de la AFA y por eso hoy no será un partido más para Arasa.

Se trata de un cruce más que importante ya que ambos son líderes de la "Zona A" luego de las primeras nueve fechas, en compañía de Argentinos e Instituto, todos con 17 puntos hasta el momento.

Además, hoy se disputarán otros dos juegos por la "Zona A": Gimnasia vs. Barracas (17 horas) y Rosario Central vs. Instituto (21.30); mientras que por la "Zona B": Sarmiento vs Estudiantes (17) y Platense vs. San Lorenzo (21.30).