Cónclave. Lionel Scaloni tuvo una charla dura con sus dirigidos durante más de 40 minutos. El DT reprochó errores de los jugadores y éstos, empezando por Messi, le respondieron a su manera.

1993. El Vélez que luego ganaría todo con Carlos Bianchi tenía en la conducción a Eduardo Luján Manera. Había cortocircuitos internos y entonces viendo que su gestión podía llegar al final más temprano que tarde, el DT se paró ante el plantel y les dijo: "Muchachos: al cementerio entramos todos, pero la primera flor al cajón se la tiro yo, ¿está claro, no?...". Los Chilavert, Trotta, Sotomayor, Asad, entre otros multicampeones posteriormente, no dijeron nada. Al poco tiempo Manera dejó su cargo, llegó el Virrey y el resto es historia conocida...



Parece que ayer en la Ciudad del Gallo, en la lejana Belo Horizonte, Lionel Scaloni le hizo un "homenaje" a Manera y principalmente a "su manera". Sabiendo que hoy se juega más que un partido, que este resultado puede ser una bola de plomo de mil kilos si pierde para su futuro en el cargo, buscó marcarles la cancha a los jugadores de la selección. En el centro del campo de juego del predio del Mineiro tuvo una charla con sus dirigidos por más de 40 minutos, incluso superior a la extensión del entrenamiento. Con tono enfático de su lado y de los otros que hablaron como Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y hasta Milton Casco, quien se animó a tomar la palabra pese a ser esta convocatoria su debut en este proceso.



Scaloni recriminó errores colectivos del debut e hizo foco en algunos players como por ejemplo el Kun, quien no dudó en "responderle" cuando tuvo la palabra. Al capitán se lo notó activo en la charla y al DT más que incómodo tomandole el brazo cuando su tocayo se expresaba y, según distintas fuentes, le recriminaba que se enteraron primero por los medios los cambios para hoy y no de su boca. ¿El cuerpo técnico? Nada de nada. Basta con recordar que a Walter Samuel le decían y dicen "el mudo". El exdefensor junto a Roberto Ayala y Pablo Aimar son el círculo más cercano de un Scaloni que parece demasiado "solo".



Argentina se juega hoy evitar un auténtico papelón como sería quedar expuesto a una eliminación en primera ronda de una Copa América, algo que no ocurre hace ya 36 años. Por más que pierda ante la Paraguay de Eduardo Berizzo no quedará automáticamente afuera, aunque llegará con muchísimas obligaciones al duelo final del Grupo B ante Qatar el domingo. Sabiendo todo esto, Scaloni decidió cuatro variantes en la formación respecto al 0-2 ante Colombia. Sacó a dos históricos como Agüero y Ángel Di María para darle cabida a Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, respectivamente. También en el medio incluirá a Roberto Pereyra por Guido Rodríguez, otro que reprobó en el bautismo. Y en el lateral derecho del fondo, la variante más cantada: afuera Saravia, de pésimo rendimiento contra los cafeteros, y adentro Casco.



Las similitudes con lo vivido también en la primera fase del pasado Mundial resultan alarmantes, más allá de tener a Scaloni en ambas escenografías con diferente rol: en Rusia de ayudante de campo de Jorge Sampaoli y en Brasil, de conductor. ¿Habrá aprendido la lección el técnico y por eso ayer pateó el tablero a nivel táctico?



En épocas donde los medios juegan un rol preponderante con su llegada al público, el cónclave de ayer era sabido, por cuerpo técnico y jugadores, que se sabría de su existencia e incluso el tono. Por ello, el mensaje en su cuenta de Instagram de De Paul marca cuál es la idea al menos del lado de los futbolistas: "Nuestra mayor debilidad radica en renunciar, la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más", expresó, junto a una foto de varios integrantes del plantel, todos sonrientes, como ajenos a lo que es la realidad de la albiceleste.



Contra Nigeria hace menos de un año, Argentina evitó el Waterloo de venirse en la fase inicial de "Rusia 2018". Hoy deberá esquivar no quedar a un paso de algo similar cuando se mida ante los guaraníes. Pasaron ya 11 meses y la lección parece estar lejos de ser aprendida principalmente por la conducción de la AFA.



La "pasantía" extendida a Scaloni, sujeta al resultado de este torneo y a la evaluación de César Menotti en su rol aún inentendible de Director de Selecciones Nacionales, es una muestra de ello.



"Chiqui" Tapia por ahora se llamó a silencio, algo que puede tener múltiples interpretaciones. Quizá mañana el presidente sanjuanino de la AFA salga a dar su parecer. A dar explicaciones o contar qué vendrá en un futuro inmediato. Hay algo que salta a la vista y es que da la impresión que Messi tenía razón en la previa de la Copa con aquello que "no somos candidatos".



Por lo pronto, Scaloni como si pronosticara un final abrupto para él, ya decidió dejar en claro cómo piensa transitar el camino hacia ese desenlace que parece cantado.

"Lo que charlamos queda para el grupo. Estamos convencidos que hablando se solucionan las cosas". JUAN FOYTH

La atención en San Pablo

Colombia, que debutó con una convincente victoria ante Argentina, jugará hoy ante Qatar, campeón asiático e invitado al certamen, en un cotejo por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América.



El compromiso se jugará en el estadio Morumbí de San Pablo desde las 18.30 con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.



Así como Colombia logró un alentador resultado ante Argentina y ganar 2 a 0 dando un enorme paso hacia la clasificación a los cuartos de final, Qatar rescató un valioso empate 2-2 ante Paraguay, tras estar 0-2.



Colombia perdió por el resto del certamen al delantero Luis Muriel a causa de una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda, pero contará con el ex Racing Roger Martínez, autor de un gol y figura ante Argentina, formando la dupla ofensiva con el capitán Radamel Falcao (foto).



Qatar, campeón de Asia y organizador del próximo Mundial en el año 2022, jugaría con el mismo equipo que igualó ante los paraguayos.