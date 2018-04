San Martín comenzó una nueva etapa sin perder y eso siempre es positivo. Más aún con un equipo que demostró orden y sobre todo reacción para no dejarse caer cuando Unión le convirtió a falta de 7 minutos para el final. La entereza y recuperarse a tiempo, ya que Claudio Spinelli anotó la igualdad a los 42" , fueron algunas de las virtudes que plasmó el Verdinegro para empatar 1-1 en Santa Fe ante el complicado Unión, en el primer partido al frente del equipo del entrenador Gastón Coyette.



Grande fue el desgaste de San Martín, que en varios pasajes del partido buscó y pudo desplegar la nueva propuesta de Coyette, más allá que se complicó su juego cuando el rival tuvo la pelota. Unión buscó penetrar a espaldas de la defensa y si bien manejó el partido, la falta de profundidad y escasez en la definición le dieron siempre aire al verdinegro para salir a flote.



El orden fue el pilar básico en el elenco sanjuanino. El 4-3-3 totalmente nuevo para un equipo que durante más de un año jugó con un punta durante el proceso de Gorosito, fue el cambió más significativo y el que se fue adaptando y acomodando con el correr de los minutos.

El próximo partido de San Martín será de local, ante Huracán, el domingo a las 13,15.

Largó el partido proponiendo y marcando tendencia. Presión alta, jugando en campo de Unión, haciendo transitar la pelota e imprimiéndole toque y generando espacios con la subida de los laterales. Así generó a los 11" la primera opción con el disparo desviado de Spinelli.



A lo que el Tatengue respondió con pelotazos profundos y pasó a recuperar el balón. Leyó mejor el partido y se adueñó de las segundas jugadas. Esto fue en base que el sistema ambicioso de Coyette tuvo nombres de buen pie pero sin mucha marca en la zona de volantes.



Igual, con el 0-0 como aliado, se animó y sobre los 29" Carabajal remató de afuera y sacó del agobio al equipo. Y que lo reflejó a los 32" cuando Fernández asistió a Mana, quien remató de frente para la enorme atajada de Nereo Fernández.



No obstante, a San Martín le costó armar juego porque Mosca no tuvo contacto con la pelota y tampoco aportó marca por lo que a Olivera lo atacaron y superaron en varias ocasiones por izquierda.



En el complemento Unión buscó ser más punzante, con San Martín que jugó muy incómodo al ver pasar el balón. Por eso Coyette introdujo a Agüero en el medio y el equipo se empezó a acomodar luego de dos chances que desperdició Saldano.



Unión perdió intensidad y Magnín entró en el ataque para aprovecharlo. Aunque Gallego anotó el 1-0 que parecía sentencia, pero San Martín no se cayó y Spinelli, con enorme clase, igualó el final.





>> Claves

Mucha presión

El partido largó con San Martín decidido a poner en práctica su juego y distribución en la cancha con una presión alta, jugando en territorio de Unión y haciendo del toque y rotación de la pelota un signo distintivo en su propuesta.

Perdió en la marca

Con el pasar de los minutos Unión creció y sacó provecho de la falta de volantes de marca que tuvo el verdinegro. Además a fuerza de pelotazos y ataques por izquierda se adueñó de las acciones.

Cambió a tiempo

En el complemento los cambios de Coyette fueron efectivos, recuperó terreno y pelota con Agüero y profundidad con Magnín. Y si bien Unión le convirtió cuando menos lo merecía, San Martín reaccionó y lo empató en el final.