Un sabio. Jack es considerado un especialista en el line out, disputó dos Copas del Mundo (Australia 2003 y Francia 2007) y ayer brindó su primera clínica. Hoy repetirá la actividad en el anexo Pocito que posee Universidad. El ex All Black es una fuente de conocimientos que los sanjuaninos quieren aprovechar al máximo.





Un verdadero lujo fue el que se dieron las 60 personas que asistieron ayer al Anexo Pocito que tiene Universidad. Es que Chris Jack, una de las estrellas que supo brillar en el rugby internacional con el seleccionado de Nueva Zelanda, llegó a San Juan para brindar una clínica a jugadores y entrenadores de la provincia, y de esa manera, tratar de compartir todos sus conocimientos. La actividad finalizará hoy, pero antes recibió a DIARIO DE CUYO y charló del deporte de la guinda y lo comparó con el fútbol.



El ex All Black tiene 39 años y hace varios que trabaja en la Academia Internacional de Rugby de Nueva Zelanda, que capacita y realiza entrenamientos de alto rendimiento deportivo a clubes de todo el mundo.

A la clínica asistieron 25 jugadores y 35 entrenadores.

Esa institución tiene un convenio con la empresa minera Yamana Gold, que trabaja en el emprendimiento Gualcamayo, y por eso se dio su arribo a la provincia. "La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí, tratando de transmitir todos los conocimientos adquiridos durante los años que estuve en el seleccionado de mi país, pero también recalcando la metodología de entrenamientos que tenemos allá. Es importante conocer nueva gente en el rugby, conocer lugares que quizás nunca hubiese imaginado, es una linda experiencia", abrió la charla Jack, quien desde 2001 a 2007 jugó con los All Blacks 67 partidos oficiales.



Que Nueva Zelanda es la mayor potencial si de rugby se trata, no quedan dudas. Y por eso, Jack contó de la manera que se vive ese deporte allá, que prácticamente lo palpitan desde el nacimiento. "Para nosotros el rugby es parte de nuestra vida, lo practicamos desde los 3 o 4 años. El rugby en Nueva Zelanda es parte de nuestra identidad. Así como en Argentina tienen el fútbol, nosotros tenemos al rugby en lo más alto, nacemos y nos regalan una guinda", expresó. Y ahí nomás se animó a explayarse sobre el deporte que más apasiona a los argentinos. "No soy muy seguidor pero sé que aquí en Argentina aman el fútbol. Recuerdo a Diego Maradona y bueno, en la actualidad a Lionel Messi, es como el Dios que tienen aquí", valoró.



Sobre el seleccionado actual neocelandés, el exjugador dijo que "hay buen material para afrontar los distintos torneos y sobre todo mucho futuro".



Claro, su función principal en Argentina, donde está por primera vez, es recalcar la forma de entrenamiento de la Academia y sobre eso, el ex All Black se refirió a lo que debe mejorar el rugby argentino para seguir en crecimiento y llegar a ser, por qué no, una gran potencia. "Creo que el rugby argentino viene en crecimiento y eso es bueno. El gran objetivo que se debe poner es aprender las formas de trabajo que realizamos en Nueva Zelanda. Material hay y muy bueno, pero a veces hay que trabajarlo de una forma mucho más profesional", expresó.



Hoy, Chris Jack encarará desde las 9 el segundo y último día de actividad en la provincia. Y aprovechará la jornada al máximo para seguir transmitiendo sus experiencias. Ayer, la clínica contó con 60 personas, que previamente habían agotado el cupo de inscriptos y hoy seguramente la cita con la estrella repetirá esa postal.

Apuesta por el rugby jachallero

La minera Yamana Gold que trabaja en Gualcamayo fue la impulsora para que Chris Jack llegue a San Juan. Por un convenio, el objetivo es que los couchs de la Academia de Nueva Zelanda brinden sus conocimientos en distintos lugares. Así, apuestan a que este tipo de charlas también se realicen en un futuro en Jáchal, con el club "Los Cóndores", que hoy por hoy no cuenta con la infraestructura apropiada para desarrollar las clínicas, según expresó Gastón Berardi, el gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa, quien junto a Luis Benard y Claudio Venturino acompañan a Jack.