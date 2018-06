Afilados. Nahuel Tetaz Chaparro (izquierda) y Tomás Lavanini hablaron con la prensa. Por sus roles, mañana tendrán mucho trabajo.

El segunda línea Tomás Lavanini y el pilar Nahuel Tetaz Chaparro se mostraron enfocados y motivados para enfrentar a Gales, un rival al que Los Pumas no vencen desde 2012. Ambos coincidieron en que el equipo deberá estar concentrado mañana y afirmaron que han sido días de intenso análisis.



"Es un duro rival, pero lo venimos estudiando mucho. Es un equipo casi nuevo, que aunque viene jugando distinto, mantiene su fortaleza en los forwards, en el line y en el maul. Se van a ir dando las cosas minuto a minuto, hay que sacarle la pelota, si le cortamos la inercia de los forwards vamos a tener un plus", señaló Lavanini.



"Fue muy importante haber estudiado al rival, ya no tenemos dudas de nada, ni sobre ellos ni sobre nosotros. Estamos muy bien preparados. Gales es un equipo muy completo. La clave será estar al 100 por ciento y predominar en el contacto. Ellos son muy frontales y una vez que golpean, aparece una ola de galeses detrás. La idea es frenarlos y llevarlos para atrás", dijo Tetaz Chaparro.