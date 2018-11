A pleno. La tribuna de boxes lució prácticamente llena. Ese sector y la zona de acampe fueron las que contaron con mayor cantidad de público.

Con un marco estupendo en las tribunas, así se desarrolló la segunda jornada del Turismo Carretera en San Juan. Superando ampliamente la cifra del viernes, ayer el circuito "San Juan Villicum" tuvo un color único a lo largo del trazado y se espera vuelva a superar la cifra para la jornada de hoy.



Lógicamente y como se esperaba, la zona de acampe fue la elegida por los fanáticos de ley. Allí se apostaron familias enteras y grupos de amigos, sobre todo las clásicas hinchadas de las distintas marcas que se mueve por todo el país alentando a sus pilotos. En la zona de acampe, los fanáticos pudieron contar con electricidad, parrilleros y baños, pero para ellos la visión no fue la mejor. Es que esa zona está alejada de la pista y quienes llegan con sus casas rodantes, prácticamente no pueden ver la carrera. "Fuimos los primeros en llegar, armamos todo el campamento y después, llegó gente al sector de adelante y ahora no podemos ver nada. El autódromo es magnifico pero estaría bueno que para la próxima tengan en cuenta eso", contó José Calderón, un cordobés que recorre todo el país.

La "Tres provincias" dijo presente

De Mendoza, Córdoba y Santa Fe llegó la conocida "Banda de las tres provincias", la hinchada de Chevrolet que recorre todo el país por donde se desarrolla el Turismo Carretera. En total son 50 los integrantes pero a San Juan llegó una veintena para alentar a sus pilotos favoritos. "De todos los circuitos este es hermoso, pero deben ampliar la zona de acampe, queda chica y no tiene la mejor visión. Pero tiene otras cosas muy buenas como electricidad", contaron.

Chilenos que trascienden fronteras

Karla, Carlos y Andrés Jorquera junto a Marisel Vega son oriundos de Puerto San Antonio, en el vecino país de Chile y llegaron a San Juan para alentar a Ford, Chevrolet y Dodge. "Nos hicimos fanáticos del TC en el 2004 y desde ahí los seguimos cada vez que podemos", contaron. Ya conocen los circuitos de Río Cuarto, Villa Mercedes y Rosario y dijeron que San Juan ocupa el podio de los "autódromos más coquetos". Hicieron asado y tomaron mate, "ya somos casi argentinos" bromearon.

Los locales no perdieron detalle

Este grupo de fanáticos sanjuaninos apenas conocido el regreso del TC a San Juan comenzó a planificar lo que sería un fin de semana a puro fierro. Por eso llegaron el viernes con freezer, mesas, sillas, carpas y, lógicamente, varios kilos de carne para preparar el clásico asado y decenas de botellas de vino, fernet y cerveza. "No llevamos muy bien la cuenta de cuánto trajimos, pero calculamos para que nos alcance para todo el fin de semana. Esto que estamos viviendo es único", contaron.

Un metegol para distraerse

Son fanáticos de los fierros, pero para distraerse cuando los motores dejen de rugir, llevaron hasta El Villicum un metegol. Sí, cuatro fanáticos oriundos de la localidad mendocina de Maipú aprovecharon para distraerse jugando al fútbol. Se trata de Cristian Orellano, Rubén Lusi, David Marín, Santiago Sisti y Augusto Arean, quienes recorren todo el país siguiendo al Turismo Carretera. "No tenemos marca favorita, nos encanta el automovilismo en general", acotaron.

Hasta un TV Led para ver la carrera

Rubén López, fanático de Ford, y Rubén Petassi, hincha de Chevrolet, son dos amigos mendocinos que siguen a sus marcas preferidas por todo el país. Pero como a veces no pueden tener la mejor visión de la carrera y no quieren perderse ningún detalle de la misma, instalaron en su "palco preferencial", en la terraza de su motorhome, un TV Led 32 pulgadas. Con el aparato que funciona gracias a un decodificador digital, pudieron sintonizar el canal que transmite la prueba.

Hinchada repartida

Los dieciséis fanáticos llegaron desde Mendoza y Rafaela. Sobre favoritismo se reparten entre Dodge, Torino y Ford. Hacen apuestas y discuten producto del fanatismo que sienten por las marcas. Llegaron a San Juan con la carne necesaria para hacer asado todos los días y con un jamón casero que invitan a cualquier persona que pasa por ese sector. "La verdad que es un circuito espectacular, increíble y lo mejor de todo es la calidez de la gente", contaron.