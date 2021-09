Cada vez que Carlos Salvador Bilardo está mirando la tele y pasan alguna noticia de Diego Armando Maradona, sus familiares y las personas que están a su cuidado tratan de cambiar del canal. Lo mismo sucede cuando el Doctor, que sufre una enfermedad neurodegenerativa, pregunta por el Diez: su entorno más cercano desvía el tema otro lado. El ex DT de la Selección aún no sabe que Diego falleció en noviembre del año pasado, aunque eso estaría por cambiar en los próximos días.

"Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burru para que le digan. Diego fue el hijo varón que no tuvo", contó Jorge, hermano del campeón del mundo en México 1986, en charla con Cómo te va en Radio Colonia. Justamente, serían el Cabezón y otros integrantes de ese plantel que se coronó en el Azteca los encargados de comunicarle a Bilardo la triste noticia.

Para evitar la angustia y el impacto que podría causarle, al Doc tampoco le contaron sobre las muertes de Oscar Malbernat y José Luis Brown, dos símbolos de su querido Estudiantes de La Plata.

¿Cómo está el Doctor?

El ex entrenador, que en marzo cumplió 83 años, padece el síndrome de Hakim-Adams sin embargo su hermano contó que su estado de salud es bueno y que no pierde una costumbre que lo marcó durante toda su carrera: sigue viendo cuanto partido puede... "Carlos está bien, está recuperándose, ve los partidos de acá y de afuera", dijo Jorge.

Y agregó: "Carlos no te dice nada cuando ve los partidos, le decís 'este jugador no puede jugar' o 'qué mal está parado el equipo' y no te va a comentar nada. Ve los 90 minutos del partido en silencio... Antes, Carlos te llamaba a las 3 de la mañana y te hablaba de un jugador y le decías que era la madrugada y te decía 'eh vos te la pasas durmiendo todo el día' jaja".