Impotencia. Maxi Gutiérrez no puede frenar el arranque de Bordagaray. San Martín no encontraba respuestas y Quilmes no le perdonó nada.

Se terminó el invicto en el Pueblo Viejo. San Martín se quedó sin nada en una producción opaca ante Quilmes. Fue caída por 3-0 con una contundente producción del delantero cervecero Tomás González, que hizo los tres goles en Concepción. Un golpe de realidad para un equipo que llegaba puntero, que tenía puntaje ideal jugando ante su gente. Quilmes fue práctico, contundente. San Martín regaló todo un tiempo y cuando pudo reaccionar, no convirtió y terminó desarmado, goleado y lleno de dudas.

Una de las peores caras de toda la temporada fue la que demostró y sufrió San Martín en el primer tiempo. De aquel arranque prometedor con el remate de Álvarez en el travesaño apenas al minuto de juego, todo fue después oscuridad. Sin la pelota, con errores de concentración y frágil en lo anímico, el Verdinegro terminó sintiendo demasiado ese golpe inicial de Quilmes que a los 12' encontró el gol con un cabezazo solitario de Tomás González en el primer avance serio del Cervecero. Ese golpazo aturdió a todo San Martín. Sin juego, sin ofrecerle nada a sus delanteros, toda esa primera parte fue ver la impotencia verdinegra contra el orden cerrado de un Quilmes que solamente se dedicó a sostener su mínima ventaja y a esperar una contra para liquidar todo. San Martín fue más empuje que nada pero jugando, nunca llegó al arco rival. Eso, lo dijo todo.

En el complemento, San Martín quiso ser otro. Y casi lo consigue. Metió los 10 primeros minutos a toda furia y generó no menos de tres situaciones de gol que no terminaron en eso de milagro. La gran polémica fue un penal que no le cobraron a Casa en un centro, pero después de un desborde del propio Casa llegó una increíble doble chance perdida por el Verdinegro. Es que en esa misma jugada estrelló dos remates en el travesaño del arco de Quilmes sin alcanzar el empate. Y claro, eso lo tendría que pagar. Porque a los 17' apareció otra vez solito Tomás González para poner el 2-0 demoledor. San Martín esta vez sí había hecho el gasto pero Quilmes se quedó con la ganancia. Pero claro, con la ansiedad sanjuanina por descontar, aparecieron los espacios y Tomás González, el gran protagonista de la noche, sentenció todo a los 28' con un golazo. Lo que quedó fue ver la impotencia vestida de verde y negro. Probó con cambios Pancho Martínez pero no hubo respuestas en toda la noche.

> Para hoy

En la Zona A, la séptima fecha de la Primera Nacional seguirá hoy con tres partidos. A las 15.30 en San Martín, Chacarita recibirá a Defensores de Belgrano, mientras que a las 16, Tristán Suárez será anfitrión de Gimnasia de Jujuy. Finalmente, en Floresta y desde las 17.35, All Boys recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza que sigue sin poder ganar en lo que va de la temporada. El fin de semana pasado, en el duelo interzonal, Estudiantes de Río Cuarto empató 0-0 con Racing de Córdoba. Ahora, el equipo, que tiene cuatro puntos, buscará festejar por primera vez lejos de Río Cuarto y así comenzar a alejarse del fondo. Este sábado, por la séptima fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, en el estadio José María Minella, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Aldosivi. El compromiso comenzará a las 18. Por esta misma Zona B, a las 19.10 Temperley recibirá a Atlético Rafaela mientras que a las 19.40 Brown de Adrogué será local de San Telmo.