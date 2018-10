Parejo. Así fue el juego entre el Decano y el Granate.



Atlético Tucumán no se sacó diferencias con Lanús e igualaron por la octava fecha de la Superliga. Empataron 0-0 en el estadio Monumental José Fierro.



El elenco local se mostró mejor que su oponente en el arranque del cotejo. Luis Rodríguez estrelló un remate desde media distancia en el travesaño y no pudo poner en ventaja a su equipo. Sobre el final del primer tiempo, el joven Joaquín de la Vega realizó una buena jugada individual y le pegó de afuera del área pero se encontró con la buena respuesta de Cristian Lucchetti.



Ya en el complemento, el Granate continuó acechando el arco de su adversario. Marco Torsiglieri ganó de cabeza en un córner y el balón se fue apenas por encima del travesaño.



El juego se hizo de ida y vuelta pero ninguno de los dos equipos pudo capitalizar las ocasiones generadas. EL Pulga Rodríguez tuvo su chance a través de un cabezazo que se fue desviado.



Con este resultado, el Decano no pudo quedar como único escolta de Racing. Por el otro lado, Lanús extiende a 15 los partidos sin ganar en la Superliga y se mantiene en el fondo de la tabla con apenas dos unidades.