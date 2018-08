Oficio puro. El Concepción dominador de estos tiempos celebró otro título, en este caso el Apertura doméstico. David Páez, su emblema, sostuvo que se retira este año.

El final del partido lleno de contrastes la noche en la Villa Mallea. Este Concepción dominador casi absoluto de los últimos tiempos en el hockey sobre patines doméstico acababa de dar otra muestra de ese ADN que lo caracteriza: cuando todos presumían que UVT se coronaría ante su gente (debía empatar ante Estudiantil), el Comunitario flaqueó y con su derrota le dejó servido el título del Apertura a Concepción que lo aprovechó con el 6-1 sobre Caucetera y celebró por haber ganado el partido entre ambos en el certamen.



Hubo gritos en el medio de la cancha del Azul, un festejo improvisado con una "copa" que apareció y con ella las fotos para la posteridad. No era el marco ideal para un campeón, con no más de 300 hinchas. En ese contexto, un David Páez alegre por el título pero no feliz como el reconoció. Su rostro no necesitaba traducción en las palabras, aunque el Rey quiso decir lo que pensaba y dijo...: "Esto es lo último: ya está. No quiero hacerme más mala sangre por nada, no disfruto este momento: hace un año que pedí otros guantes y acá estoy jugando con los mismos de siempre. Me alegra que seamos campeones, pero no estoy feliz. No puede ser que uno deba estar rabeando todo el tiempo. No tiene sentido: después del Sudamericano y la Liga Nacional, ya está, es el final. Pronto, quizá en días o en un par de meses, pero ahora sí se acabó", tiró como para ponerle más frío a la noche.



Su fastidio contrastó con la alegría de los más pibes del plantel que gritaban el clásico "dale campeón, dale campeón...". Páez se sumó a la foto de todo los jugadores, cuerpo técnico y colaboradores, pero no mucho más que eso. A sus 42 años parece que ahora sí son los últimos cartuchos de un jugador que marcó una época no solo en nuestra provincia y el país, sino a nivel internacional con el Barcelona multicampeón.



Con su hermano José Luis recientemente asumido como técnico de la selección mayor, el Negro le abrió las puertas a un regreso de David para los World Rollers Games del próximo año: "Cero chances", sentenció el inoxidable 8 de Concepción.



¿El partido? Como todo equipo con oficio como es el flamante campeón, lo liquidó en el momento justo. Tras el 0-0 de la etapa inicial, simplificó el juego con el alarido de Marin a los 19 segundos del complemento. Luego estiró la ventaja y nunca más miró para atrás. Puso la oreja en la radio para saber cómo iba la UVT por entonces y un eterno rival como Estudiantil le permitió celebrar otro título.



Concepción llegará entonado al Sudamericano en Brasil la siguiente semana. Con el ánimo por la nueva corona, pero sabiendo que el gran David, tal cual reveló anoche, comienza a decir adiós. Se lo va a extrañar...

El resto de la fecha



Anoche, además de los partidos en Concepción y UVT, hubo otros tres. Social le ganó 8-7, de visitante, a Sarmiento; Valenciano hizo lo propio, en la misma condición, ante Colón por 6-5; en tanto, B´ Rivadavia goleó, de visitante, a Aberastain por 7-2.



Hoy se completará la última fecha con cuatro partidos: Huarpes-SEC; Richet Zapata-Unión; Bancaria-Lomas de Rivadavia; Media Agua-Hispano. En esta fecha queda libre el equipo de Olimpia.