Talleres cayó en cancha de Lanús por 1 a 0 pero aún así se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, instancia en la que enfrentará a Colón, en Santa Fe. El gol de tiro penal de José Sand en el cuarto de hora del primer tiempo resultó inmodificable en la Fortaleza Granate, aunque a esa altura de la tarde-noche y por imperio de otros resultados a Lanús lo estaba metiendo entre los cuatro clasificados a la fase. Pero después Independiente ganó 3 a 1 en cancha de Huracán, se quedó afuera Lanús y por un punto más que su rival de ayer y Unión, que empató 1 a 1 el clásico santafesino con Colón, Talleres irá con los "sabaleros" por un lugar en las semifinales, donde de pasar debería cruzarse con el vencedor de Vélez y Racing.

La apuesta del entrenador Alexander Medina, que se fue expulsado cerca del final por protestar una falta de Lautaro Morales sobre Diego Valoyes que en realidad hizo merecedor de la tarjeta roja al arquero de Lanús, le salió bien al poner un equipo alternativo pensando más que nada en su participación en el Grupo G de la Copa Sudamericana. Los atractivos futbolísticos quedaron al margen también por lo anodino del desarrollo entre dos equipos que tienen la cabeza "partida" a partir de la competencia internacional de ambos, ya que Lanús integra el Grupo H de la Sudamericana.

Párrafo aparte para José Sand, quien a sus 40 años, sigue muy vigente y es la carta principal de la ofensiva del equipo del Sur de Buenos Aires. Aunque su grito anoche no fue suficiente.

Zubeldía se hizo cargo



El director técnico de Lanús, Luis Francisco Zubeldía admitió que fue "el máximo responsable" de que su equipo "no clasificó a cuartos de final" de la Copa de la Liga Profesional. "Entiendo que la clave por la que no pasamos de ronda ha sido el hecho de haber perdido los cuatro partidos consecutivos anteriores a este, de lo que me considero el máximo responsable", reconoció Zubeldía durante la conferencia virtual ofrecida a los representantes de la prensa, tras el cotejo en el estadio "granate".