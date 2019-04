Expectativa. Los especialistas creen que El Villicum le sentará muy bien al TN en carrera. Hoy con las series de la C2 podrá verse.



Facundo Leánez (26) se mostró emocionado por el segundo puesto en clasificación y la posibilidad de largar primero en su serie, tal como le pasó a su hermano Diego el año pasado, que de paso le permitió ganar su primera batería en TN.



"No podía parar de llorar dentro del auto apenas me dijeron que había hecho ese tiempo. Es una demostración del trabajo que hacemos, que tenemos buenos autos, buenos motores. Hacemos un esfuerzo muy grande, no pudimos estar en la segunda fecha por cuestiones de presupuesto y por eso, cerrar así la clasificación en nuestra provincia, es algo increíble", resumió Facundo.



Para la serie de hoy, el piloto del Etios número 31 sabe que no puede desconcentrarse. "Lo más complicado será encontrar el ritmo de carrera. Las primeras vueltas se hacen muy bien, pero después los autos empiezan a perder rendimiento, así que eso será un desafío", dijo el piloto, quien junto a su hermano lograron en 2018 poner en pista un equipo netamente sanjuanino.