"Roland Garros 2021" no le sonrió a Nadia Podoroska (42ª del mundo) como lo hiciera unos meses atrás en la edición de 2020. Es que la única representante argentina en el cuadro femenino del Grand Slam francés perdió en su primer partido ante la suiza, 11ª del mundo, Belinda Bencic por 6-0, 6-3.

La jugadora rosarina de 24 años, semifinalista el año pasado en su primera participación en el Grand Slam sobre polvo de ladrilo -algo que nunca había ocurrido para una tenista procedente de las previas, y que sólo otras dos tenistas habían logrado en la historia de los Grand Slams en la era Open- apenas opuso resistencia ante la suiza, que le endosó un rosco en el primer set y se llevó con comodidad el segundo.

Si el año pasado Podoroska se convirtió en la cuarta tenista de su país en alcanzar la antesala de la final en París, después de Paola Suárez, Clarisa Fernández y Gabriela Sabatini, siendo una de las sensaciones del torneo junto a la postre campeona Iga Swiatek, este año su recorrido se vio cortado a primeras de cambio.

"Yo también esperaba más de mí, es un torneo que me gusta mucho jugar, tenía muchos buenos recuerdos y sensaciones del año pasado", confesó Podoroska en conferencia de prensa con su rostro inusualmente serio.

"Me voy triste, es una situación que podía darse, Belinda juega muy bien, podía pasar, aunque yo intenté claramente que eso no ocurriera", reconoció.

Podoroska no puntualizó su derrota a la falta de confianza. "Me siento bien, siento que vengo jugando bien (...) me tocó una rival muy dura, no pude entrar en ritmo, no creo que sea un tema de confianza".

La jornada argentina en Roland Garros arrancó con la derrota de Francisco Cerúndolo, en su debut absoluto en el certamen parisino, ante el brasileño Thiago Monteiro por 6-3, 6-4 y 6-3.

En tanto, el azuleño Federico Delbonis obtuvo la única alegría argentina con el triunfo ante el moldavo Radu Albot por 6-1, 2-6, 6-0 y 6-1. Ahora se medirá con el español Pablo Andújar.

Objetivo

Podoroska ya mirando al futuro confirmó que "la idea es jugar con Horacio (Zeballos) los Juegos Olímpicos, y si se puede en torneos también. Hablamos también sobre Wimbledon". Aunque antes la rosarina disputará este Roland Garros en dobles junto a la rumana Irina Begu.