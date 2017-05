Apabullante. El rendimiento de Argentina, que goleó 5-0 a Guinea.

El entrenador del seleccionado argentino sub 20, Claudio Ubeda, consideró que su equipo ‘debería estar clasificado‘ a los octavos de final si se tomara en cuenta el rendimiento que mostró en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Corea del Sur, pese a que perdió dos de ellos y ganó ayer (5-0 sobre Guina) el restante. ‘En los tres partidos fuimos futbolísticamente superiores al rival y no lo pudimos reflejar en los primeros dos partidos. El de Guinea era un rival inferior a nosotros‘, comentó Ubeda. Lautaro Martínez por duplicado, Marcelo Torres, Matías Zaracho y Marcos Senesi anotaron los goles argentinos y dejaron al conjunto albiceleste tercero en su zona, con 3 puntos y una importante diferencia de gol de +1. El elenco de Ubeda debe esperar ahora la resolución de los restantes grupos, entre hoy y mañana, para saber si la victoria se le da o no el acceso a octavos de final.



Muchas son las combinaciones de resultados que podrían dejar a Argentina en la siguiente instancia, aunque hay que esperar otros juegos.