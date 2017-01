Los números asustan. No es para menos, en el mundo actual del fútbol donde Carlos Tevez decidió irse a China buscando más millones en su cuenta bancaria que quedarse en el club de sus amores, Boca, la renovación de Lionel Messi con el Barcelona no le va para nada en zafa. Al fin y al cabo se trata del nuevo contrato que tendría a partir de julio del 2018 el mejor jugador del planeta y el capitán de la Selección argentina.



El presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, es quien ya tiene armada la oferta formal para presentarle al padre de la Pulga y su representante, Jorge Messi.



Si bien nadie lo hizo oficial, según medios catalanes la misma tendría como valor de salario por temporada para el rosarino 35 millones de euros netos, es decir pasaría a ser el mejor player pagado del planeta.



El vínculo sería por los próximos cinco años, es decir hasta el 2022 cuando Messi tuviera 35 años. A su vez, la oferta no tendría premios extras por títulos ni por producción, directamente cobraría el salario mencionado anteriormente para de esta forma dejar de lado cualquier problema con el fisco español que ocurrió en el pasado.



Lo cierto es que esta es la postura del club, habrá que ver qué piensa Messi y su entorno. Más aún con la idea del zurdo de jugar en su país antes de retirarse, tal cual confío el año pasado.