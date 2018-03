Con la imperiosa y vital necesidad de ganar para seguir sosteniendo la esperanza de mantener la categoría, Atlético Unión jugará hoy su partido más trascendente desde que participa en el Federal A ya que a las 17 recibirá a San Lorenzo de Alem, Catamarca, en la penúltima fecha de la Zona B de la Fase Reválida de esta temporada. El Azul, inmerso en una inusitada crisis económica primero que lo condicionó para esta temporada, hoy está pagando esas consecuencias y lo único que le servirá para seguir en la categoría se llama triunfo. En el reglamento, hay 4 descensos ya juzgados para los últimos en promedio de cada una de las 4 zonas y además hay 4 descensos para los 4 peores promedios generales. En ese lote está hoy Unión y si bien su pelea directa es con San Lorenzo hay además otros 6 equipos que pueden caer en descenso. Lo claro es que el conjunto de Rawson está obligado a ganarle a San Lorenzo y ver de reojo lo que hagan los otros 6 equipos que pelean por mantener la categoría. Desde lo futbolístico, Unión viene entonado tras ganarle al ya descendido Unión Aconquija como visitante y hoy, ante su gente, tiene que ganar como sea. Los tres puntos son oro y pese a la incertidumbre que hay respecto de su formación, salga el equipo que salga tendrá que ser ultraofensivo ante un rival que no puede darse el lujo de perder tampoco. Sean los once nombres que sean, hoy sólo sirve una victoria. Es el momento de la mística, del amor por la camiseta. De ese plus que hace a Unión capaz de todo. Al todo o nada es la apuesta y en su cancha, puede ser el gran día.

Desamparados



Con una chance matemática mínima que lo podría poner en la Tercera Fase del Federal A, esta tarde desde las 16,30 Sportivo Desamparados visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca por l a última fecha de la Zona A del Federal. Entonado después de dos victorias consecutivas, el Puyutano presentará variantes en la formación y en su esquema ya que con el ingreso de Andrés Rotundo en el mediocampo pasará a tener cuatro volante y un enganche quedando con solo un punta en el ataque. Será domingo para apostar al futuro porque no todo depende de Sportivo para aspirar al ascenso.