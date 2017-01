La lluvia y el frío le impidieron a Alberto Ontiveros recorrer un poco más en el día de descanso del Dakar la ciudad de La Paz, que le causó una muy buena impresión.



Aguardando por la reunión de pilotos de la noche para interiorizarse de la etapa de hoy, el sanjuanino que está en carrera para completar su cuarto Dakar consecutivo reconoció que “se me hizo muy larga la primera semana. Venimos del calor extremo que hubo primero en Paraguay y luego en Argentina, para pasar al frío y la lluvia que sentimos desde que estamos en Bolivia. Y eso fue complicado”.



-¿Cuáles son las sensaciones de tu carrera?



-Mi Dakar en particular viene bien, dentro de nuestros planes. No estaba previsto haber perdido tanto rendimiento con la moto en la altura. Hemos trabajado con el equipo y la hemos mejorado un poco, no al nivel que hubiésemos esperado, pero rindió mejor.



-¿Y vos, físicamente?



-Personalmente me siento bien, vengo cuidándome. Ahora nos espera una segunda semana en la que vamos a dejar todo para avanzar en el clasificador. Cuando lleguemos a Argentina, me sentiré mejor porque será regresar a lugares que son conocidos. Dentro de nuestro plan de carrera venimos bien.



Lo principal es que no nos hemos golpeado ni tuvimos ningún inconveniente grave. Espero que ahora el clima nos permita competir los dos días que quedan en Bolivia, aunque lo veo difícil porque la lluvia no cesó.



-El objetivo final es arribar a Buenos Aires. ¿Hay otro previo?



-Sí, estoy concentrado con el próximo objetivo que es llegar a San Juan, como agradecimiento a mi familia y a los anunciantes, como el Gobierno de San Juan, Telesol, Becher logística, Moto Lucero, Seralicó, Savino Pignatari, Bed Store, San Juan Car, a mis mecánicos y a todos que nos están apoyando para poder seguir avanzando.



-Es tu cuarto Dakar, ¿qué tuvo de novedad esta edición hasta ahora?



-Lo que más me sorprendió fue La Paz, una ciudad muy linda construida entre los cerros.



Es una vista que no estamos acostumbrados. Y no deja de llamarme la atención el compañerismo entre los pilotos, porque nos hemos ayudado entre todos.



En los momentos complicados por el frío y la lluvia pudimos darnos una mano para poder salir adelante.

Hoy, la 7ma etapa





Otra vez, cambios



La séptima etapa del Dakar, que debía correrse hoy entre La Paz y el salar de Uyuni, fue acortada por las ‘persistentes condiciones meteorológicas adversas‘, informó ayer la organización en sus redes sociales.



Tras la cancelación anteayer de la sexta etapa, también por culpa de las lluvias, la séptima etapa debía recorrer hoy 622 kilómetros, pero ahora será una maratón de sólo 161 kilómetros.



El nuevo recorrido de la ruta es una combinación de las etapas seis y siete, que incluye dunas de arena, pistas de tierra y con barro, dijo a los medios el director deportivo del Rally, Marc Coma.



Los vehículos partirán en un ruta de enlace desde La Paz a las 500 hora local (6.00 de Argentina) hasta el pueblo andino de Orinoca, el lugar donde nació el presidente Evo Morales, para comenzar la prueba, que terminará en otro punto en el altiplano, que estará situado a unos 72 kilómetros del Santuario de Quillacas.



El ministro boliviano de Culturas, Marko Machicao, explicó ese nuevo trazado y agradeció a la organización del Dakar el diseño para rescatar partes de la competencia que fueron excluidas el sábado y en las que el gobierno boliviano había depositado especiales expectativas para ser difundidas a todo el mundo, por sus paisajes.



El primer enlace hasta Orinoca será 400 kilómetros, luego se correrá la especial y después habrá otro enlace hasta Uyuni, de 240 kilómetros, de donde los pilotos partirán el martes en la novena etapa de retorno hacia Argentina.



Los pilotos vivieron ayer una jornada de descanso en La Paz en el campamento del colegio militar, que por la noche fue visitado por el presidente Evo Morales para despedir a los competidores.



EN CARRERA



Hoy estarán en condiciones de partir 110 motos, 25 quads, 72 autos y 48 camiones, es decir 255 vehículos en total de los 318 que salieron de Asunción.

