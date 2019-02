Goleador. Carlos Tevez lucha por la pelota con un rival. El

Carlos Tevez, el autor del único gol del partido ante Defensa y Justicia, fue elegido como la figura por la televisión y, al ser entrevistado, dijo: "En el primer tiempo nos superaron netamente pero levantamos en el segundo y creo que justificamos la victoria. Vamos mejorando de a poco. Esto es así. Es cuestión de entrar en una racha positiva. El partido que ganamos hoy se gana así. Con lo justo, como pasa muchas veces".



Más adelante aclaró: "Me siento bien y pudo aguantar todo el partido. Trabajo tranquilo, contento y agradecido. ¿Si me entiendo con Zárate? La prensa habla, todos hablan, pero con Mauro estamos muy bien. Acá no hay estrellas. Lo que importa es el equipo. La gente de Boca lo sabe".

La bandera familiar del Pipa



Benedetto cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Cuando juega en la Bombonera, una bandera lo acompaña desde uno de los palcos. Y como en condición de visitante no pueden ir, su hermana publicó la foto de la bandera un rato antes del partido frente a Defensa. Bajo el título 100% Pipa, el trapo tiene una imagen de Benedetto sacando la lengua y con los nombres de la familia.