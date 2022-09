Después de cinco victorias consecutivas, Max Verstappen llega con buenas sensaciones y una enorme ventaja en la clasificación de pilotos al Gran Premio de Singapur, lugar donde se disputará este fin de semana la 17ma carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Hoy, desde las 7, comenzarán las prácticas libres de cara a la clasificación de mañana, que será a las 10, y la carrera del domingo (a las 9, hora argentina), en la que el neerlandés tiene serias chances de conseguir el título mundial en forma anticipada.

En el circuito urbano de Marina Bay, el piloto de Red Bull tendrá su primera oportunidad de convertirse en campeón del mundo por segundo año seguido. Sin embargo, no todo dependerá de él, ya que necesitará la ayuda de sus más inmediatos perseguidores, pues incluso con una victoria dependerá de los resultados de Charles Leclerc y Sergio Pérez.

No obstante, la ventaja de Verstappen en estos momentos sobre el piloto monegasco de Ferrari es de 116 puntos antes de Singapur, por lo que la pregunta ya no es si será campeón del mundo, sino cuándo lo conseguirá.

Aunque el domingo tendrá su primer "match ball", el piloto neerlandés asegura que no piensa en ello en estos momentos: "No pienso realmente en el campeonato, sólo quiero tener un fin de semana positivo y ver qué pasa carrera a carrera. No tenemos prisa".

"En general, es un circuito desafiante, la humedad es dura y es muy difícil hacer una vuelta perfecta debido a las curvas tan cerradas que hay y al hecho de que los muros están muy cerca de la pista", apuntó el actual campeón y líder en solitario del mundial de pilotos de Fórmula 1.

Naranjo, en F3M

El piloto sanjuanino Joaquín Naranjo desarrollará hoy entrenamientos y la clasificación para la primera carrera de la Fórmula 3 Metropolitana, que por la octava fecha se presentará en Río Cuarto.