Anfitriones. Para el conjunto nacional, dirigido por el español Manuel Cadenas, será la tercera participación consecutiva en este torneo internacional.

El handbol comienza su fiesta en San Juan. El Cantoni volverá hoy a vestirse de gala para albergar el "Cuatro Naciones", el torneo más importante de handbol que se disputará desde hoy y hasta el viernes con la presencia de las selecciones de España, Polonia y Rusia, y lógicamente la selección anfitriona, "Los Gladiadores", quienes estrenarán su título de campeones panamericanos en San Juan.

Es que después de su coronación en los Juegos Panamericanos en Lima, la selección argentina encarará este certamen con la firme misión de pelear en lo alto. Hoy desde las 20,30 horas chocarán ante Rusia, una de las potencias, en un choque que irá televisado por la TV Pública. Aunque previamente, desde las 18 y con televisación de DeporTV, se medirán España y Polonia. La selección española campeona del mundo en 2005 y 2013, se enfrentará a los polacos, quienes fueron semifinalistas en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y subcampeón del mundo en 2007.

Para la Argentina, dirigida por el español Manuel Cadenas, será la tercera participación consecutiva en este torneo internacional. Argentina llega entonado luego de conseguir la medalla de oro en la última edición de los Panamericanos donde se alzaron con el pasaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mañana el choque inicial será el que disputen Rusia y España y el cierre será con Argentina ante Polonia, para el viernes a las 17 abrirán Polonia - Rusia y a las 19,30 Argentina - España.

El Cuatro Naciones también tendrá un vinculo con los Juegos Intercolegiales. Es que los chicos finalistas del certamen tendrán su final soñada en la previa de los encuentros del certamen mayor (ver aparte). Los encuentros comenzarán a las 14 horas con dos finales por jornada. Hoy lo harán los finalistas de Sub 14, mañana la Sub 16 y el viernes serán las finales de Sub 18 tanto en rama femenina como masculina.

>> Intercolegiales, los privilegiados

Los finalistas de los Juegos Intercolegiales San Juan 2019, tendrán el privilegio de disputar sus finales siendo teloneros de las grandes potencias que disputarán el Cuatro Naciones. En handbol Sub 14 femenino se medirán: Agrotécnica (Sarmiento) y la Normal San Martín (Capital), entre los varones Alfonsina Storni (Caucete) - San Juan Bosco (San Martín). Mañana en Sub 16 femenino lo harán Andacollo (Chimbas) y Segundino Navarro (25 de Mayo) y en varones Don Bosco (Capital) ante Augusto Pulenta (San Martín), para el viernes quedarán en Sub 18 Femenino: Inmaculada (Capital) ante Colegio Nuestra Señora del Carmen (Angaco) y en rama masculina: EPET Nº 1 Ingeniero Rogelio Boero (Capital) ante Colegio Nuestra Sra. de la Consolación (25 de Mayo).

Las entradas tienen un valor de 100 pesos las cabeceras, en tanto que la platea Este 150 y Oeste 200. Se pueden adquirir en las boleterías del estadio desde las 11 hasta el comienzo de los partidos.