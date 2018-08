Todo se dio durante la presentación de la nueva camiseta de Vélez . Con el colchón que le da la experiencia en la entidad de Liniers, Fabián Cubero se animó a una ironía en el intercambio de preguntas y respuestas con Malena Guinzburg, la humorista a cargo de la animación del evento.

Hubo una frase de Poroto que apuntó claramente a su ex compañero Mauro Zárate, cuya transferencia a Boca generó la bronca y el lamento de la mayoría de los hinchas del Fortín. Un pase que se dio de manera muy abrupta y que aún no se olvida. "Hay uno que no pudo venir que está demorado en Lugones. Después te digo el nombre, está demorado en el tráfico. Ya sabemos quién es, ¿no?", lanzó el defensor.

Después, en diálogo con Sportia, Cubero continuó: "No creo que llegue, se equivocó de ruta. Ya lo superamos, como grupo somos optimistas porque terminamos con un muy buen rendimiento en el torneo pasado. Hay un grupo por sobre todas las cosas, que es lo que nos va a sacar adelante".