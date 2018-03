GONZALO PRÓSPERI.

San Martín buscará esta noche (21.15 por TNT Sports) dejar en el olvido el trunco inicio de año, en el que no pudo ganar en sus seis presentaciones, visitando a Newell's en Rosario. Borrón y cuenta nueva es lo que se propuso Gorosito luego del 0-4 ante Independiente, sabiendo que ya dejó muchos puntos en el camino y no pude ceder más terreno. Enfrente estará la Lepra, que atraviesa una situación similar en lo futbolístico con cinco juegos sin victoria y por ello hoy estrenará técnico con la contratación de Omar De Felippe, en el partido que cerrará la fecha 19 de la Superliga.

Las cuentas son negativas para el Verdinegro: sacó 2 de 18 puntos en juego y anotó 4 goles frente a los 13 que recibió. Por ello perdió terreno en la tabla de posiciones y se perjudicó con el promedio.



En las tres últimas fechas le tocó ante los encumbrados Talleres (1-1), Boca (2-4) e Independiente (0-4) cuyo peso ofensivo, de individualidades, estrategia y volumen de juego fue más que la de los orientados por Gorosito. No obstante, desde hoy a San Martín se le viene rivales que están a su misma altura y con las mismas necesidades, y es donde debe empezar a demostrar que está por encima de ellos. Por eso esta noche es un volver a empezar, con el condicionante que no puede perder para no complicar más su actualidad.

San Martín nunca le pudo ganar a Newell's en Rosario: jugaron 5 veces, con 4 victorias de la Lepra y 1 empate.



Para este enfrentamiento, que tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo quien nunca pitó a San Martín en Primera División, Pipo Gorosito perdió al defensor Yonatan Goitía por expulsión y al volante Álvaro Fernández por llegar a la 5ta amarilla. Pero además, y por una decisión táctica, el otro que deja el equipo es el mediapunta Maximiliano Rodríguez. En sus lugares estarán Matías Escudero (tras la suspensión), el regreso de Emiliano Agüero y la apuesta por Claudio Mosca, respectivamente. Con la vuelta de Escudero a la zaga central, Leandro Vega pasará a ser lateral por izquierda.

Por el lado de Newell's, que tiene 5 puntos menos que San Martín (17 contra 22) y atraviesa una crisis particular, debutará el DT De Felippe, quien decidió que sus jugadores concentraran 48 horas antes del partido para evitar sorpresas. La baja de peso es la del arquero Luciano Pocrnjic (ascendió en el 2011 con San Martín a Primera) por un desgarro y en su lugar estará Nelson Ibáñez, mientras que el volante Brian Rivero volverá en lugar de Juan Ignacio Sills.