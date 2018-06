Sólo necesitaba una oportunidad y cuando la obtuvo el año pasado, Agustín Bugallo demostró inmediatamente que su talento cuaja perfectamente en el seleccionado argentino de hockey sobre césped, nada menos que el campeón olímpico. Y a medida que avanzan las convocatorias y partidos con la albiceleste, el barrealino ratifica su gran momento. Ahora está jugando el Champions Trophy con Los Leones y en medio del torneo la Confederación Argentina de Hockey anunció que el volante integra la lista para el proceso mundialista. "Estoy feliz por todo esto. El Mundial es el objetivo más importante para Los Leones este año, pero aún falta y deseo seguir como voy hasta ahora, partido a partido, tratando de mejorar día a día para mantenerme en un equipo que tiene un gran nivel", le dijo Bugallo a DIARIO DE CUYO desde Holanda.



El Mundial se jugará del 28 de noviembre al 16 de diciembre en Bhubaneswar, India, y el proceso de preparación comenzará una vez que finalice el Trofeo de Campeones en Holanda. El listado lo conforman 30 jugadores y Bugallo es el único sanjuanino, tal como lo viene haciendo desde que fue citado por primera vez a la Mayor en 2017.



"Me siento bien en lo hockístico y me incentiva aún más estar en este equipo. La convocatoria para el Mundial me llegó también en un momento especial, pues estar acá en Holanda jugando un Champions Trophy es increíble. En este torneo están los seis mejores equipos del mundo y cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que prefiero concentrarme en el juego. Ya pensaré en el Mundial", dijo el volante del seleccionado.



Precisamente, Los Leones ayer empataron 1-1 ante Bélgica (ver aparte). "Estamos jugando bien, acatando lo que pide el nuevo técnico. Nos está costando concretar las situaciones que tenemos, pero cuando tenemos la bocha y jugamos en equipo lo hacemos bastante bien", dijo el barrealino.

En tanto, Bugallo expresó además que se trata de un torneo tan exigente, que los obliga a no perder la concentración. "Nadie le regala nada a nadie, así que es un torneo muy lindo de jugar. Nos sirve para medirnos y saber dónde estamos parados", apuntó.

Bugallo suma 22 encuentros oficiales con la camiseta de la Selección argentina.

Un empate para seguir con vida



La Selección argentina de hockey sigue con vida en el Trofeo de Campeones de Breda, Holanda, tras empatar ayer a un gol con Bélgica en la reedición de la final olímpica de Río de Janeiro (viene de un triunfo y una derrota).



Se adelantó el equipo sudamericano en el minuto 14 gracias a un córner corto de Gonzalo Peillat, que ya suma tres tantos en el torneo, aunque Amaury Keusters estableció el empate definitivo en el

minuto 37 de un partido equilibrado y de dominio alterno.



Argentina jugará su cuarto partido en el Trofeo de Campeones este jueves ante Pakistán, en un juego que puede ser clave.



En el otro encuentro disputado ayer, Holanda goleó a los pakistaníes por un contundente 4-0 con tantos de Robbert Kemperman, Valentin Verga, Thijs Van Dam y Mirco Pruijser.