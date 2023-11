El ex campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, afirma que Anthony Joshua rechazó una oferta de 50 millones de dólares para pelear con él. Wilder y Joshua aparecerán en peleas separadas como parte de un gran evento que tendrá lugar el 23 de diciembre en Arabia Saudita. Joshua, ex dos veces campeón, encabezará la cartelera contra Otto Wallin. Wilder aparecerá en la co-estelar, contra el ex campeón Joseph Parker.

Si ambos ganan, existe la posibilidad de un enfrentamiento en 2024 en Arabia Saudita.

Wilder alega que su equipo se acercó a Joshua para pelear, y la estrella británica exigió 50 millones de dólares para que esto sucediera. Según Wilder, la demanda se cumplió, pero Joshua tomó otra dirección.

"Él pidió 50 millones de dólares y se los proporcionamos y él no los aceptó. Y la única manera de ignorar eso es burlarse de ello, tratar de convertirlo en una broma, intentar que parezca ante los público que no es real", dijo Wilder al Daily Mail.