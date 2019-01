En su salsa, los mejores. La mayoría son los principales animadores en los embalajes de cada carrera. El Willy Lucero mostró toda su categoría en el infartante sprint ni más ni menos que ante Naranjo y Tivani. El ciclista de la Municipalidad de Pocito se dio el gusto de ganar la etapa de la fe, pero no le trajo problemas al líder de la general.

Podía ser una etapa clave pero no lo fue. La segunda etapa del XVII Giro del Sol-Copa DIARIO DE CUYO no produjo variantes en la clasificación general que continúa siendo liderada por Nicolás Naranjo de la Agrupación Virgen de Fátima. El parcial de 158 kilómetros que visitó la Difunta Correa y que finalizó en 9 de Julio fue para Héctor "Willy" Lucero, ciclista de la Municipalidad de Pocito, pero segundo culminó Naranjo que de no mediar inconvenientes en la doble etapa de hoy, se estará consagrando bicampeón del Giro.

No fue fácil superar la etapa para el oriundo de La Bebida, sus compañeros tuvieron que realizar un enorme desgaste para terminar con los constantes ataques de la jornada. En el viaje hacia la Difunta la fuga que mayor relevancia tuvo en la ida fue la que protagonizaron Sergio Aguirre (Mun.de Rawson), Alexis Galvano (Jácamo), Leo Rodriguez (Mardan) y Gerardo Atencio (Mun.de Pocito), ese cuarteto se escapó saliendo de Caucete y recién tuvo caza en la Quebrada de las Flores. Ya en plena subida a las Cuestas de las Vacas llegó el acople y aparecieron los especialistas buscando la primera meta de montaña: en Caputo el ganador fue Ricardo Escuela (Virgen de Fátima) y segundo Laureano Rosas (Mardan), con ellos se cortaron también Daniel Díaz y Josué Moyano (Mun.de Pocito) junto a Gabriel Brizuela (Mun.de Guaymallén), entre los cinco buscaron dar el zarpazo pero esas ganas quedaron en solo eso: un intento, porque al paraje de la Difunta llegaron todos juntos. Ya saliendo del Santuario el mendocino Miguel Nebot (Guaymallén) se fugó y realizó todo el descenso en soledad, mientras atrás el pelotón quedó dividido en varios grupos. Nebot fue alcanzado por Juan Ignacio Curuchet (Shania), Sebastián Cianci (Arbol Verde), Rubén Rojas (Pocito) y José Zavalla (Jácamo), el esfuerzo ya era compartido por eso llegaron a sacarle más de un minuto al pelotón que entrando en el circuito en 9 de Julio terminó con esa aventura. Naranjo, el líder, viajaba protegido en un grupo que nunca se quedó quieto y que continuó insistiendo sabiendo que la diferencia de 1m40s que había con el piquetero de la única forma que se podía acortar era provocando una fuga con amplia diferencia. En el último giro Rosas -que a poco de final rompió su bici- junto a Moyano y Brizuela también intentaron dar el golpe pero sin éxito, entonces el final como era de esperarse fue con embalaje masivo. Y allí apareció con todo su potencial el "Willy", seguido por Naranjo y Gerardo Tivani.

De esta manera Naranjo sigue firme pero deberá superar la dura doble jornada de hoy. Si supera la prueba de fuego en la CRI matinal, el cierre en Chimbas prácticamente será cantado.

Piquete de casacas. Dos ciclistas de la Agrupación lucen sus mallas de líderes. Nico Naranjo la que lo identifica como líder de la General y Ricardo Escuela como dueño de metas de montaña. Iván Ruiz del SAT, luce la de Sub-23.

Cierre apasionante

>> Doble jornada

A las 9 se largará la contrarreloj individual en Pocito (ver infografía ), mientras que por la tarde a las 16.30 desde la plaza de Chimbas largará la última etapa que visitará los diques.