El golfista norteamericano Tiger Woods aseguró que pese a arrastrar importantes limitaciones físicas tras el grave accidente sufrido en febrero de 2021, se ve capacitado para "ganar" el Campeonato PGA, el segundo 'mejor' de la temporada, que comenzará este jueves en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos).

"Siento que puedo ganar, sólo tengo que salir a competir y hacerlo. El jueves estaré listo", contestó en rueda de prensa al ser preguntado sobre los objetivos que se ha puesto de cara a este torneo.

Tiger Woods, de 46 años, encara el segundo torneo de su temporada tras regresar a competir en el último Masters de Augusta, después de sufrir fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo en un accidente de carretera en febrero de 2021.

Afirmó que no ha hablado con Mickelson, cuyo nombre ha sido vinculado por medios especializados al tour independiente LIV Golf, financiado por el régimen de Arabia Saudí, que quiere rivalizar en calidad y prestigio con el PGA.

Sin entrar directamente en esta cuestión, Woods destacó que los grandes jugadores han ayudado a construir el prestigio del PGA Tour a nivel deportivo y mediático, por lo que cree que "esos jugadores deberían ser premiados de alguna forma".

A nivel personal, Woods reconoció que el lunes después del cierre del Masters de Augusta "no fue divertido", por los fuertes dolores, pero destacó que a partir del martes siguiente empezó la preparación para llegar de la mejor manera a Tulsa.

"El primer mes fue como el Everest y ahora hay que ir mejorando de a poco.

Sigo con días duros, los días no son fáciles como uno puede pensar, pero veo que me siento mejor, me puedo entrenar un poco más. La idea es ir progresando a buen ritmo", admitió.