Lionel Messi dejará el Barcelona después de 16 años, anunció el club en un comunicado, a raíz de "obstáculos económicos y estructurales" impuestos por la liga española de fútbol para la renovación de su contrato.



Messi tenía todo acordado para firmar un nuevo vínculo por cinco años con el club, pero los requisitos financieros que exige la Liga no pudieron ser resueltos por la dirigencia catalana.



El mejor jugador del mundo y reciente campeón de la Copa América con Argentina quedó libre el pasado 30 de junio y por primera vez en su carrera vestiría la camiseta de otro club.



A través de un comunicado oficial, Barcelona informó que "a pesar de haber llegado a un acuerdo" con Messi para la renovación del contrato, el mismo no se pudo formalizar "debido a obstáculos económicos y estructurales" impuesto por la normativa de LaLiga española.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", agregó el club catalán.



"El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", cerró el breve texto de Barcelona para despedir al máximo ídolo del club.