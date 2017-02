El plantel de Huracán llegó a Venezuela donde enfrentará el miércoles al Deportivo Anzoátegui, por la primera fase de la Copa Sudamericana 2017.



Este es un viaje especial para la delegación del Globo, ya que en 2016, y también en Venezuela, sufrió el grave accidente en la ruta con un micro, que dejó a varios jugadores heridos y a Patricio Toranzo y Diego Mendoza como los más comprometidos.



Al dar vuelta la página, el presente de Huracán a cargo del entrenador Juan Manuel Azconzábal indica que debe sumar en el torneo para no comprometerse con la permanencia y hacer un buen papel en la Sudamericana.



Como el campeonato no arrancó todavía, Huracán jugará su primer partido oficial de 2017 en Venezuela, contra el Anzoátegui. El desquite será en Parque Patricios, el 31 de mayo.



No podrán jugar estos dos partidos el arquero Marcos Díaz, el defensor Federico Mancinelli y los volantes Mauro Bogado y Matías Fritzler, todos suspendidos por la Conmebol.