Salta. Leonardo Ponzio, volante de River, intenta un pase ante la marca de Elías Pereyra, de San Lorenzo. En el Nuevo Gasómetro hubo tablas para los dos equipos que aún no ganan ni pierden en la Superliga.

Parece que no hay otro resultado posible en la Superliga para San Lorenzo y River. En cuatro fechas, ya acumulan cuatro empates. En el Nuevo Gasómetro firmaron el último de ellos: igualaron 1-1 con las anotaciones de Juan Fernando Quintero y Nicolás Blandi, quien quebró el récord de Franco Armani dejándolo con la segunda mejor marca en la historia del fútbol de nuestro país (ver aparte). Si bien ninguno pudo sumar sus primeros tres puntos en el torneo, hubo muchas emociones demostrando que los dos apuntaron más al arco rival que a defender el propio.



El encuentro arrancó con acción: a los 3 minutos Nicolás Reniero realizó una buena maniobra personal que no terminó en gol por la gran respuesta de Franco Armani. Inmediatamente, Juanfer Quintero habilitó a "Nacho" Fernández, quien la tiró al medio. Rafael Santos Borré la aguantó y soltó para Lucas Pratto, quien remató cerca del poste.



Antes del gol, Franco Moyano sacó un disparo desde la puerta del área con destino de arco, pero Enzo Pérez (reemplazó muy temprano a Fernández por su lesión) puso su codo para evitar el remate. Todo el "Ciclón" protestó, pero el árbitro Jorge Baliño aseguró que no la había tocado con la mano.



La luz se prendió a los 40 minutos de esa primera parte, cuando el colombiano Quintero tomó la pelota en tres cuartos por el sector derecho del campo. Gerónimo Poblete lo siguió, pero no pudo detenerlo. Marcos Senesi intentó interponerse en su camino, pero logró esquivarlo con una finta hacia la izquierda. Ya dentro del área, se hamacó y acarició el balón que se metió bien pegado al palo, a pesar de los esfuerzos de Fabricio Colocini y Víctor Salazar. Un auténtico golazo para el jugador que fue figura en su país en el reciente Mundial de Rusia.



El complemento avanzaba casi sin incidencias, hasta que a la media hora de juego Blandi apareció en el primer palo tras un córner desde la izquierda y sacó un cabezazo que venció a Armani luego de 965 minutos sin recibir tantos en el torneo local. Instantes más tarde, Reniero vio la roja por una fuerte entrada sobre el "Pity" Martínez.



Tanto el "Millonario" como el "Ciclón" suman cuatro puntos en el torneo producto de las cuatro igualdades en fila que acumularon. Los equipos quedaron lejos de la cima en este arranque del torneo, pero tienen la mente puesta en sus certámenes internacionales: San Lorenzo visitará Nacional por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana el próximo martes 25 de septiembre y River irá a Avellaneda para toparse con Independiente en el cotejo inicial de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 19 de septiembre.

En la próxima fecha, River recibirá a San Martín en el Monumental.



Muy poco



El volante de River, Ignacio Fernández, estuvo cinco minutos en cancha. Es que el zurdo debió salir de una jugada de ataque de su equipo donde quedó tirado en el césped por una molestia muscular en el posterior de la pierna izquierda. Se le harán estudios para saber la gravedad.