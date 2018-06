Listas. Yúdica (51,6) y Cárcamo (51,4) cumplieron ayer la cita con la báscula y no tuvieron problema en dar la categoría acordada. Serán 10 peleas, la entrada cuesta $100.





Esta noche, desde las 22, en las instalaciones del Concepción Patín Club, con su flamante techado, se realizará una velada de boxeo que tiene como principal atracción la presencia de la campeona mundial mosca FIB (Federación Internacional de Boxeo), Leonela Yúdica (13-0-3) quien se medirá a ocho rounds con la chubutense Virginia Cárcamo (4-5-2). En el semifondo, a cuatro rounds pelearán los profesionales superpluma: Fabián Andrés "Veco" Álvarez (0-1-0), de San Juan y Gonzalo Garay (1-1-0).



Abrirán el fuego ocho combates entre boxeadores aficionados, con el siguiente es el detalle: peso welter: Ezequiel Cortez (Mocoroa) vs. Alejandro Castro (Rosselot Box). Ligero: José Chavez (Mocoroa) vs. Agustín Silva (RM Boxing). Ligero: Braian Zapata (Juan Jofre Box) vs. Ismael Riveros (Alcaraz Box). Mosca: Esteban Gutiérrez (Alcaraz Box) vs. Axel Medina (San Luis). Minimosca: Gabriela Páez (Alcaraz Box) vs. Macarena Morena (Mendoza). Minimosca: Fátima Villafañe (Landini) vs. Brenda Lara (UV. Santo Domingo). Welter Junior: Agustín Peña (Sarmiento) vs. Juan Ignacio Massi (Alcaraz Box).