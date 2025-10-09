A 10 días del Regional Amateur, Desamparados sumó tres refuerzos y espera incorporar dos más Dos de ellos vienen de jugar en el fútbol sanjuanino, el otro llega desde Mendoza. En las próximas horas podrían sumarse un par más.

Exactamente a 10 días del inicio del Torneo Regional Amateur, Sportivo Desamparados apura la marcha y mientras se prepara para llegar de la mejor manera al debut ante Colón Junior, este jueves incorporó tres refuerzos, dos de los cuales llegan del fútbol sanjuanino. Mientras se espera que en los próximos días se sumen dos incorporaciones más que llegarán desde afuera de la provincia.

El plantel que conduce Gerardo Pinto sumó este jueves al mendocino Horacio Malinar, un volante derecho, junto al delantero Martín Ozán que llega de Sportivo 9 de Julio y al volante externo Paulo Garín, de Aberastain de Pocito. En tanto que se espera por la llegada de un arquero y otro delantero que arribarán en los próximos días.

Malinar, “El Pajarito”, tiene 34 años y viene de jugar en FADEP de Mendoza. Nacido en Chacas de Coria, se desempeña por el carril derecho ya sea de defensor o volante. Su carrera siempre fue en Mendoza vistiendo las camisetas de Luján de Cuyo, Huracán Las Heras, Andes Talleres, Argentino, San Martín y Palmira.

En tanto que los otros dos refuerzos son de la provincia: Martín Ozán, atacante de 9 de Julio, se sumó este jueves a los entrenamientos e intentará aportar sus goles al conjunto víbora, mientras que Paulo Garin es volante-extremo y viene de jugar en Aberastain.

De esta manera ya son cuatro las caras nuevas para el Regional, hace días se sumó Oscar Sainz, defensor central que regresó a Desamparados -club que lo vio nacer- después de más de 10 años jugando en el fútbol sudamericano. La intención de la dirigencia víbora es confirmar en los próximos días las dos incorporaciones que llegarán desde afuera de la provincia.

Desamparados debutará el domingo 19 recibiendo a Colón Junior, encuentro que se jugaría en horas de la noche teniendo en cuenta que ese día se celebra el “Día de la Madre”.