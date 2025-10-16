El técnico Fernando Llarena definió las jugadoras de básquet convocadas para participar en los Juegos Binacionales Maule, Chile 2025.
La selección de San Juan U17 jugará los Juegos de la Integración Andina “Cristo Redentor” 2025, que se disputarán del 9 al 15 de noviembre en el vecino país.
LAS SELECCIONADAS
1- Guadalupe Agüero – UVT
2- Zoe Yamil García Herrera – Urquiza
3- Camila Manrique – Urquiza
4- Morena Catalina Cuillere Castro – Lanteri
5- Diana Sofía Ibañez Cortéz – Lanteri
6- Nicole Sosa – UNSJ
7- Alma Romero – UNSJ
8- Camila Aguilera – UNSJ
9- Guadalupe Fernández – UNSJ
10- Elisa María Pía Riveros Sánchez – Ausonia
11- Ana Melián – Ausonia
12- Pía Guadalupe Lucero Bustos