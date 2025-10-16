Básquet femenino: el listado de jugadoras que representarán a San Juan en los Juegos Binacionales Maule 2025 Un mix de representantes de varios equipos locales.

El técnico Fernando Llarena definió las jugadoras de básquet convocadas para participar en los Juegos Binacionales Maule, Chile 2025.

La selección de San Juan U17 jugará los Juegos de la Integración Andina “Cristo Redentor” 2025, que se disputarán del 9 al 15 de noviembre en el vecino país.

LAS SELECCIONADAS

1- Guadalupe Agüero – UVT

2- Zoe Yamil García Herrera – Urquiza

3- Camila Manrique – Urquiza

4- Morena Catalina Cuillere Castro – Lanteri

5- Diana Sofía Ibañez Cortéz – Lanteri

6- Nicole Sosa – UNSJ

7- Alma Romero – UNSJ

8- Camila Aguilera – UNSJ

9- Guadalupe Fernández – UNSJ

10- Elisa María Pía Riveros Sánchez – Ausonia

11- Ana Melián – Ausonia

12- Pía Guadalupe Lucero Bustos