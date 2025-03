Colón Junior goleó y manda: venció a 9 de Julio y es el único líder del Apertura El Merengue se impuso de local y manda en soledad.

El torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División tuvo continuidad este sábado con tres encuentros. Colón Junior goleó y es el único líder del certamen.

La fecha que había comenzado el viernes en la noche con el empate entre Unión y Peñarol, continuó este sábado y en la calle Sargento Cabral hubo triunfo del local que se festejó con euforia. Colón venció a 9 de Julio por 3 a 0 con dos goles de Lautaro Aguero y uno de Santiago Stocco. De esta manera, el Merengue es el único puntero del certamen.

En tanto que en La Boutique de Chimbas, Villa Obrera no pudo y cayó por 2 a 1 ante Juventud Zondina. El conjunto zondino se impuso con goles de Gonzalo Peruzzi y Alan Díaz, mientras que para el local descontó Franco Cortínez.

En tanto que Marquesado se impuso como local ante Aberastain por 1 a 0. El único gol del encuentro lo anotó Franco Lucero.

El domingo será el cierre con los partidos entre Atenas-Rivadavia que dirigirá Luis Aguirre, mientras que Alianza vs López Peláez será dirigido por Gabriel Montilla. Por su parte, en Ullum, Alfredo César dirigirá San Lorenzo vs Desamparados y Marcelo Cruz lo hará en Árbol Verde vs Trinidad. Por último, Eduardo Prior será el juez entre Carpintería vs Minero.