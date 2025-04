Con el triatlón como estrella, la variada agenda deportiva del fin de semana en San Juan Desde hoy y hasta el domingo, la provincia tendrá competencias deportivas varían entre triatlón, rugby, fútbol, básquet, futsal, levantamiento de pesas, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 4 al domingo 6 de abril, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Sin dudas el triatlón con el arribo del Ironman 70.3 se robará toda la atención pero también habrá deporte para todos los gustos.

Triatlón

Ironman 70.3 – San Juan 2025

Una de las mejores competencias de triatlón del mundo visitará San Juan una vez más. Año a año, la carrera se está convirtiendo en un clásico en el calendario deportivo de la provincia. El evento principal se celebrará el domingo 06 de abril, con inicio en el embarcadero del Dique Punta Negra y final en Plaza del Bicentenario, frente a Centro Cívico.

Básquet

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino y Femenino: desde este jueves 03 al domingo 06 de abril se jugarán partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Apertura 2025. Más información en el siguiente enlace.

Ciclismo de ruta

Infanto – Juvenil

La segunda fecha del campeonato sanjuanino se celebrará el domingo 06, desde las 9:30 horas, en las instalaciones de La Pista Kart, Departamento Pocito. La concentración iniciará una hora antes del horario de largada. La competencia será de varones y damas, de categoría 4 y 5 años hasta año 2008. Organización: Subcomisión de Ciclismo Infanto Juvenil. Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina.

Mountain bike

Desafío a la Quebrada de Mogna

La 12° edición de la carrera se celebrará el domingo 06, con concentración a las 8 horas en la Plaza Mogna, frente a la Parroquia de Santa Bárbara. La carrera que organiza Ciclismo Rural tendrá tres distancias (32, 60 y 64 kilómetros), apta para hombres y mujeres de todas las categorías, y con la presencia de ciclistas sanjuaninos, mendocinos y riojanos.

Fútbol

Liga Profesional de Fútbol

Este viernes 4, a las 22 horas, el Club Atlético San Martín recibirá a su par de San Lorenzo de Almagro. El encuentro válido por la 12° fecha del Torneo Apertura se jugará en el estadio Hilario Sánchez, con el arbitraje de Juan Pafundi.

Primera División Apertura Local

Fecha 6

Sábado 5 de Abril

Cuarta 14:30 / Primera 17hs

Minero vs Sarmiento (Cancha : Juv Unida) / Árbitro : Rubén Riveros

Aberastain vs Árbol Verde / Árbitro : José Díaz

9 de Julio vs Marquesado / Árbitro: Federico Quiroga

Rivadavia vs San Lorenzo / Arbitro: Ruth Díaz

Domingo 6 de Abril

Cuarta 14:30 / Primera 17hs

López Pelaez vs Unión / Árbitro: Enzo Gómez

Desamparados vs Carpintería / Árbitro Sebastián Preciosa

Trinidad vs Alianza (Estadio Bicentenario) / Árbitro: Cesar Alfredo

Juv Zondina vs Colon / Árbitro: Martin Riveros

Peñarol vs Atenas /Árbitro: Nahuel Silva

Apertura Primera B (Horarios: 14:30 (Cuarta División) y 17:00 (Primera División).

Sábado

Fiorito vs Villa Hipódromo.

Rawson Junior vs Recabarren en El Globo.

Centenario Olímpico vs San Agustín.

Defensores de los Andes vs Defensores Argentinos

Huarpes vs. Los Pumas en San Damián.

Juventud Ullunera vs El Globo.

Libertad Juvenil vs Punteto.

Domingo 6

Del Bono vs Sp. Picón

Juventud Unida vs San Damián.

Rivera vs Villa Ibáñez en Centenario Olímpico.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Viernes 04

Las Águilas vs Sindicato Empleados de Comercio en CESAP.

Alianza vs Huarpes.

San Ricardo vs Hualilán.

Barrio Mercedario vs Del Bono en Hualilán.

La Gloria vs Desamparados en Enfermera Medina.

Unión de Villa Krause vs Barrios de Pie.

Villa Porres vs Barrio Rivadavia en Barrio Pampa.

Horario: 21:00 (Primera División).

Rugby

Unión Sanjuanina de Rugby

La institución refuerza la invitación a todo público para participar de “Charlas que inspiran: liderazgo y motivación para los negocios”, actividad que tendrá como protagonista a Felipe Contepomi. El actual head coach (entrenador principal) de Los Pumas estará a las 18:30 horas en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico. La actividad, libre y gratuita, forma parte del itinerario de acciones por el Ironman 70.3 – San Juan 2025.

Torneo Cuyano

Top 10 de Copa Oro: programación de la segunda fecha del campeonato 2025 para los equipos sanjuaninos.

Sábado 05

16 horas: Universidad vs Mendoza Rugby en Anexo Pocito.

Domingo 06

15:30 horas: San Juan Rugby vs Universitario de Mendoza.

Top 8 de Copa Plata: programación de la segunda fecha del campeonato 2025 para los equipos sanjuaninos.

Sábado 05

15 horas: Belgrano RC vs. Huazihul en San Rafael.

Domingo 06

13:45 horas: Alfiles vs San Jorge en Anexo Alfiles.

14:30 horas: Rivadavia vs Jockey Club.

Levantamiento de pesas

Este fin de semana, San Juan será sede de un torneo clasificatorio al campeonato nacional que se celebrará en julio en Villa María, Córdoba. La competencia se dará el domingo 06 en el Club Del Bono, Departamento Rivadavia. Habrá deportistas sanjuaninos, mendocinos y puntanos; y la entrada será libre y gratuita. El certamen estará fiscalizado por la World Raw Powerlifting Federation (WRPF).