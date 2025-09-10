Desamparados festeja sus 106 años en pleno proceso de reestructuración: en 10 días, casi triplicó su cantidad de socios El Víbora no atraviesa su mejor año pero este miércoles celebra un año más de existencia entre el enorme desafío de una nueva gestión que asumió hace menos de un mes y el respaldo de los hinchas que decidieron asociarse.

Sportivo Desamparados celebra este miércoles el aniversario 106° de su fundación. En un presente difícil que lo tiene con la angustia de, por ahora, no clasificarse al Regional Amateur 2025-2026, tiene la esperanza de poder terminar el año en curso de la mejor manera. Con el enorme desafío de la nueva gestión que asumió hace casi un mes, la esperanza se basa en el respaldo de sus hinchas que al menos entendieron el mensaje y ya dieron el primer paso asociándose al club.

La campaña de socios se lanzó el 1 de septiembre y este miércoles 10, día en el que Puyuta está de festejo, casi se triplicó la cantidad de socios. Fueron 222 socios los que participaron de la elección desarrollada el 15 de agosto, y después de la amnistía que aplicó el club, sumado a la implementación de la plataforma AccesFan, la cifra de socios llegó a los 585 socios activos, es decir más del doble. Si bien falta todavía para llegar a los 1.000 socios, uno de los objetivos que se puso la dirigencia que encabeza Martín Sassul, la campaña de nuevos socios avanza a buen pie.

No es el mejor presente para Desamparados. Después de un gran inicio de año que lo llevó a jugar la final del Regional Amateur, quedar a un paso del ascenso lo desestabilizó. Se desmanteló ese plantel y con lo que quedó -con muchos jugadores de la cantera- afrontó el Torneo Apertura primero, llegando hasta Cuartos de final y quedando eliminado ante Trinidad. Ahora, con ese mismo plantel, se encuentra afrontando el Clausura donde está dentro de zona de clasificación y donde tendrá como objetivo pelear el campeonato.

Claro que la derrota ante Marquesado el sábado pasado y que ponía en juego la clasificación al próximo Regional, lo marcó. Con la esperanza de que el Consejo Federal otorgue la licencia para que Desamparados pueda disputar el Regional basándose en el hecho de haber llegado a la final, la ilusión en Puyuta no está perdida. Es que si el Víbora no disputa este Regional será la primera vez en las últimas dos décadas que no participa en torneos de carácter nacional. Después de haber descendido a la B Local y haber regresado a la Primera A, Desamparados siempre participó en certámenes nacionales ya sean los viejos Argentino A y Argentino B, llegando a ascender a la B Nacional (hoy Primera Nacional), Federal A y las dos ediciones del Regional Amateur que disputó.

Lo cierto es que sus hinchas celebran hoy un nuevo aniversario, esperanzados en poder disputar el Regional que le de la chance de pelear por un ascenso y volver a los planos nacionales donde escribió gran parte de sus 106 años de historia.