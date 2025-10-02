Desamparados fichó a su primer refuerzo: Sainz vuelve a Puyuta después de 11 años El defensor central surgido en la cantera regresa a Puyuta después de una larga carrera que lo tuvo compitiendo en el exterior.

Volver a casa. Así lo siente Oscar Sainz, el defensor central sanjuanino que después de 11 años compitiendo por distintas categorías del futbol argentino y del exterior, decidió regresar al club que lo vio nacer: Sportivo Desamparados. El espigado defensor a sus 33 años vuelve a San Juan para reforzar al conjunto puyutano que se prepara para competir en el Regional Amateur y luchar, porque no, por uno de los cuatro ascensos al Federal A.

El defensor central de 1,91 de altura, volverá a calzarse la verdiblanca después del 2014, cuando emigró de Puyuta. El jugador categoría ’92 del Víbora y que ascendió con Desamparados al Nacional B en 2011, dejó Desamparados hace 11 años para jugar en Ferro Carril Oeste en la B Nacional, después pasó por Juventud Unida de San Luis, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing de Córdoba y Quilmes en el fútbol argentino. Después emigró al exterior donde permaneció poe casi una década y vistió las camisetas de Estudiantes de Merida de Venezuela, en tanto que por Ecuador pasó por Olmedo, Técnico Universitario y Manta, para luego pasar al Gualaseo también de Ecuador y ser transferido al Benti Tacna de la segunda división de fútbol de Perú, de donde proviene.

El central aportará toda su experiencia a la zaga central en un plantel que necesita pelear y ser protagonista en un certamen que lo tuvo como finalista en la edición anterior.

Sainz volverá para aportar con su experiencia, su granito de arena al club que lo vio nacer. Fue ahí donde cada verano -en sus vacaciones que lo trajeron a San Juan-, siempre acudió a Puyuta para alentar a su equipo desde las tribunas, pero ahora sí le tocará la enorme responsabilidad de representar los colores que lo vieron nacer desde adentro.

Desamparados es uno de los 13 equipos confirmados para el Regional, que comenzará el próximo 19 de octubre y que tiene por estos días a todos los equipos sanjuaninos trabajando de lleno para llegar de la mejor manera al inicio del torneo.