El futbolista de Huracán Matías Tissera fue detenido tras ser denunciado por amenazas y estafa El delantero fue aprehendido en Ezeiza cuando intentaba viajar a Brasil con el plantel del Globo por la Copa Sudamericana.

El futbolista de Huracán Matías Tissera fue detenido poco después de haber llegado al aeropuerto de Ezeiza para abordar el avión con destino a Brasil junto al resto del plantel este martes. Las autoridades lo aprehendieron tras ser denunciado por amenazas en una causa que se originó en un presunto caso de estafa en la provincia de Córdoba.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el jugador tenía una orden de captura dictada por la Justicia de Córdoba vinculado a un conflicto legal con la empresa Vilahouse, dedicada a la construcción y comercialización de viviendas prefabricadas.

La situación tomó por sorpresa a Tissera y a toda la delegación de club de Parque Patricios mientras realizaban el control de Migraciones y antes de emprender el viaje hacia San Pablo.

Según detallaron las fuentes, en ese momento saltó una orden que impedía su salida del país debido a un requerimiento judicial relacionado con una denuncia por amenazas.

Tras el impedimento, el delantero fue trasladado a una dependencia policial en Ezeiza, donde quedó aprehendido hasta que se determine cómo avanzar con el caso.

La situación que lo mantiene bajo investigación comenzó cuando, durante su etapa como jugador del PFC Ludogorets, equipo de Bulgaria, Tissera cobró un dinero que destinó a la compra de un terreno en Córdoba por 15 mil dólares.

Con parte de la plata restante realizó un pago a un hombre señalado como titular de Vilahouse para la realización de una vivienda prefabricada.

Sin embargo, la casa nunca fue entregada, según confirmaron a este medio. Junto a él, otras 400 personas aseguran haber sido víctimas del mismo esquema, reclamando la entrega de viviendas prometidas o la devolución del dinero.

Ante esta situación, Tissera y varios damnificados habrían confrontado al responsable de la firma, quien posteriormente denunció al futbolista por amenazas.

El pasado 22 de noviembre, antes de que el conflicto trascendiera públicamente, Tissera había relatado su caso en un grupo de Facebook que reúne a presuntos afectados por Vilahouse.

“Hola, soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. Este hombre viajó con su familia a retirar 10 mil dólares billetes para hacerme una casa en octubre del 2023 y hoy no tengo ni la casa ni el dinero. ¿Qué puedo hacer? Me cansé de que me mienta. Por favor, si alguien sabe algo, muchas gracias”, escribió el futbolista en esa oportunidad.

A su vez, quienes aseguran haber sufrido perjuicios por esta empresa han recurrido a diversas plataformas para visibilizar su reclamo. Un sector de los damnificados inició una petición en la plataforma Change.org para solicitar “que Vilahouse cumpla con los contratos” que permanecen sin resolución.

Lo concreto es que, en el marco de la causa, Tissera tenía un impedimento para salir de Argentina. Incluso debía presentarse ante el juzgado interviniente, pero nunca fue notificado. Así lo dijo el presidente de Huracán, David Garzón, quien además manifestó que el club no estaba al tanto de la situación que implicaba al jugador.

En diálogo con el periodista Brian Pécora, explicó: “Sin entrar en detalles, porque es una situación personal de Matías, cuando estábamos llegando a Migraciones, le salta un impedimento de salir del país. No lo sabíamos. Matías había viajado desde Bulgaria, viajaba a todos lados, fue a Uruguay con Huracán. El impedimento surgió hace 4 días, es por un conflicto legal que él tiene hace mucho tiempo. Matías no sabía, nosotros también nos enteramos ahí, intentamos por todos los medios lograr que venga a Brasil y que después se pueda presentar, pero no lo logramos. Un juez había dictado esa orden, era imposible. Estamos trabajando ahora con nuestros abogados y con los suyos para poder solucionarlo en lo inmediato porque tenemos viajes en los próximos días”.

Tissera había sido incluido en la lista de convocados para el encuentro ante Corinthians por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero su baja obligó a los dirigidos por Frank Kudelka a viajar con 26 futbolistas. A pesar de este contratiempo, Huracán logró un importante triunfo en San Pablo al imponerse por 2-1, con dos goles de Leonardo Sequeira.

El club ya planifica sus próximos compromisos en el certamen continental. El Globo tendrá que viajar a Uruguay para enfrentar a Racing de Montevideo y posteriormente a Colombia para medirse contra América de Cali.

Mientras tanto, continúan trabajando en resolver la situación legal del atacante, quien deberá realizar presentaciones judiciales para intentar destrabar la causa y acompañar al equipo en los partidos venideros.

Tissera se incorporó a Huracán a principios de este año. Firmó contrato hasta diciembre de 2025, con una opción de compra de 1.750.000 euros por el 100% del pase que, en caso de ejecutarse, significará la renovación automática del vínculo hasta el 2028.