El iglesiano Ismael Rivero empezó a soñar en grande con un exitoso debut en Estrella Juniors El boxeador de Las Flores concretó el inicio de su carrera oficial con victoria en San Juan Capital.

Los sueños son para hacerlos realidad. Solo así, se puede con todo y contra todo. Y este viernes de feriado en San Juan quedó marcado para siempre en la historia deportiva de Ismael Rivero y del deporte de Iglesia. Es que el floristo Rivero se convirtió en el primer boxeador del departamento iglesiano en pelear oficialmente en San Juan y, como si fuera poco, ganar en su debut. Fue en el festival de Estrella Juniors, en pleno corazón de Villa del Carril.

Lejos de Las Flores, en otro escenario, con un ring con todas las letras y con la presión de hacer las cosas bien para abrir el camino que su entrenador, Pablo Morales, quiere para su pupilo. Fue triunfo de Rivero contudente ante Ayrton Nuñez, del Team Marticorena. Vestido con los colores del Sportivo Pismanta, Ismael piso el cuadrilátero sabiendo que no estaba solo.

Al pie, su gente. Una delegación de Las Flores, de El Llano también, que decidieron acompañarlo. Con combi alquilada especialmente, con todo el sacrificio de hacer el viaje en la tarde para llegar a Estrella con lo justo. Tanto entusiasmo encima, que el portal Golazo Iglesiano, que maneja Ezequiel Borda viajó junto al grupo y transmitió en directo el debut de Ismael, sabiendo que en todo Iglesia fueron más de 500 los conectados para verlo.



Pasaron los tres rounds, pasó esa mezcla de impotencia porque Ismael quiso mostrar más ante Nuñez pero el arbitraje de Lahoz no se lo permitió demasiado, pero cuando bajó del ring, todas fueron emociones. Su mamá, una de las primeras en felicitarlo. Después, todo el grupo floristo con Fabiana Esquibel y su hija Jose, a la cabeza, y un par más de vecinas de Villa Iglesia como Laura Diaz y Julieta que decidieron apoyar al crédito de su departamento, taparon de abrazos a Ismael. El héroe de la noche para Iglesia.

Ya más sereno, Rivero habló de sus proyectos: ‘Pablo, mi entrenador, tiene previsto que el 25 de este mes viajemos a Buenos Aires. El tiene contactos con ídolos como el Roña Castro y varios más. Queremos ir, ver, entrenar y aprender. Se hace difícil conseguirlo por los costos pero veremos que se puede conseguir. El municipio nos acompañará seguramente y hay empresas y particulares que pueden sumarse. Para mi, debutar bien era casi presión porque tenemos planes y esto, ayuda a conseguirlos’.

Para el futuro, quedó flotando en el aire la chance de armar un festival en Iglesia, algo que sería histórico. La Federación Sanjuanina ya está al tanto y la dirigencia de Pismanta, el municipio de Iglesia y muchos colaboradores más, están más que entusiasmados.

LAS PELEAS

Primer combate: hasta 54 Kg, Alberto Bustos (Estrella Jrs) vs Jonatan Campillay (Club Aconcagua): Triunfo de Campillay.

Segundo combate: hasta 91 Kg- Ayrton Nuñez (Team Marticorena) vs. Ismael Rivero (Team Charrúa Box Iglesia): Triunfo de Rivero.

Tercer combate: hasta 64 Kg. Milagros Carrizo (Club Aconcagua) vs Natacha Heredia (Team Impacto Box): Ganó Carrizo.

Cuarto combate: hasta 75 Kg. Nicolás Echegaray (Estrella Jrs) vs Santiago Ontiveros (Team Pérez): Ganó Ontiveros.

Quinto combate: hasta 54 Kg. José Muñoz (En Boxing) vs. Alejo Ríos (Team Marticorena): Triunfo de Muñoz.

Sexto combate: hasta 69 Kg. Ignacio Laciar (Club Aconcagua)vs Iván Gallardo (Landini): Ganó Laciar.

Séptimo Combate: Peso Pesado, Federico Acosta (Estrella Jrs) vs Elías Alcaraz (Bono): Empate.