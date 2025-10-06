El Reto La Laja es el nuevo desafío para el mountain bike de San Juan Organizado por Zorros MTB, el calendario hace escala en suelo albardonero el próximo domingo.

Si algo tiene Albardón es que su naturaleza parece estar diseñada para los grandes desafíos. Y en la modalidad Rally del Mountain Bike, la zona de La Laja se ofrece como el escenario ideal para desafiar la capacidad del pelotón biker de San Juan que se motiva con estas pruebas. Así, de la mano de Zorros MTB, un clun de reciente creación en Albardón y con el respaldo de AOMA, el muncipio albardonero y Garcia Bike, este domingo 12 será el momento del Reto La Laja. Un circuito de 12Kms. de extensión que exigirá la pericia de todos en el pelotón, con distintas cantidades de giros conforme a las categorías que se separan entre los Promocionales y los Competitivos, como los dos grandes grupos.

Será el domingo 12 a partir de las 9 con el acostumbrado colorido que le pone el pelotón, con punto de concentración en la Virgen de las Siete Vertientes, donde se puede apreciar la tremenda majestuosidad del paisaje albardonero.

Las inscripciones ya están abiertas. De modo presencial en García Bike de calle Tucumán en el ingreso a Albardón y Virtual (WhatsApp): 2644631176. El precio es de 38 mil pesos para los Competitivos y de 35 mil para los Promocionales. Este sábado ya hubo reconocimiento en el circuito y de cara al domingo, los organizadores confían en tener un nutrido grupo para una de las pruebas que se hace clásica en el calendario sanjuanino.