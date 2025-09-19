En una accidentada FP1, Franco Colapinto culminó 19° en el circuito callejero de Bakú En una jornada que estuvo detenida varios minutos, el argentino no tuvo una gran performance pero logró finalizar por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Más tarde será la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 2: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán) Clasificación: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas : 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán) Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

La primera sesión de entrenamientos libres (FP1) en el circuito callejero de Bakú inició bajo condiciones climáticas estables, con una temperatura ambiente de 24 °C y 32 °C sobre el asfalto.

Franco Colapinto fue el encargado de abrir la pista al completar una vuelta de instalación con su Alpine, en una jornada que comenzó a ritmo sostenido hasta que Nico Hulkenberg estableció la primera referencia cronometrada con un tiempo de 1m47s422. La mayoría de los equipos optó por el compuesto blando C6 de Pirelli en el arranque de la sesión.

Transcurridos diez minutos, Lando Norris dominaba la tabla de tiempos con un registro inicial de 1m44s274, rebajando luego a 1m43s747. Su compañero en McLaren y actual líder del campeonato, Oscar Piastri, debió retornar a boxes antes de girar rápido debido a problemas en la unidad de potencia de su monoplaza. La actividad se interrumpió a los 14 minutos, cuando una pieza de goma del bordillo en la curva 16 quedó suelta tras el paso del Williams de Carlos Sainz, provocando una bandera roja y una pausa de 25 minutos que obligó a replantear los programas de todos los equipos. Este paréntesis favoreció a McLaren, ya que permitió reparar el problema de Piastri antes del reinicio de la tanda.

En lo que respecta a Franco Colapinto, el argentino no había completado vueltas rápidas antes de la detención. Tras la reanudación, comenzó con un primer giro cronometrado de 1m47s798, que luego mejoró a 1m45s783, y finalmente a 1m45s299 para instalarse en la 19° posición general, por delante de su compañero Pierre Gasly. El cierre de la FP1 mostró a Norris liderando con un registro de 1m42s704 con neumáticos blandos nuevos, secundado por Piastri a solo tres décimas. Completaron los primeros lugares Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Carlos Sainz, Liam Lawson e Isack Hadjar.