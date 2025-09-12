Gran viernes argentino en Copa Davis: “Todavía falta un montón” dijo Javier Frana El capitán del equipo argentino de Copa Davis no ocultó la felicidad por las dos victorias pero fue prudente de cara al sábado.

Argentina tuvo un gran viernes en Groningen, con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry cumpliendo con lo que podía preverse. El equipo ganó los dos primeros singles y quedó al borde del Final 8 en la Copa Davis 2025.

Javier Frana, capitán del equipo, decidió que Etcheverry sea el segundo singlista y Tommy le devolvió confianza con gran triunfo 6-4 y 6-4 sobre Jesper de Jong. Más tarde Fran Cerúndolo sobrevoló un complejo primer set pero terminó barriendo a Botic van de Zandschulp 7-6(4) y 6-1.

Con dos puntos y a un triunfo de las finales, Javier Frana reconoció tener “el mejor resultado posible” pero dejó en claro que “Todavía falta un montón, queda mucho camino por delante, hubiera dicho lo mismo si estábamos 2-0 abajo”.

Cómo sigue la serie de Copa Davis entre Países Bajos y Argentina

El tercer punto de la serie se disputará desde las 9:00hs del sábado con el dobles que Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán ante Sander Arends y Sem Verbeek.

A continuación Francisco Cerúndolo tiene previsto enfrentar a De Jong y Tommy Etcheverry a Van de Zandschulp.