Habló el piloto que podría habilitarle un lugar a Franco Colapinto en Red Bull El neozelandés reconoció que su puesto junto a Max Vertsappen está en peligro por sus actuaciones y crecen las versiones de que el argentino lo podría reemplazar.

Liam Lawson está en el centro del mundo de la Fórmula 1 porque podría ser el primer piloto en perder su lugar. Sus malos rendimientos en las dos carreras que se disputaron del calendario hicieron que los directivos de Red Bull piensen en remover su butaca. Encima comenzaron a negociar con Alpine para conseguir la cesión de Franco Colapinto. Frente a esta complicada situación, el nacido en Nueva Zelanda reconoció que su puesta está en peligro.

“Desafortunadamente no tengo tiempo para acostumbrarme, pero tengo que resolverlo lo más rápido posible. No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo”, expresó Lawson según el medio Motorsport.

Y agregó: “Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y si no lo hago, no voy a estar. Sólo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda”.

Además se mostró desafiante ante Yuki Tsunoda, actual piloto de Racing Bulls y que podría ser su reemplazante: “He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado (y también lo hice en F1), así que pueden decir lo que quieran”.

El mal momento de Liam Lawson, el piloto de Red Bull

Liam Lawson podría perder su lugar en la escudería Red Bull por sus malos resultados y en su lugar llegaría el japonés Yuki Tsunoda, que es piloto de Racing Bulls.

“Es difícil, ¿sabes? Es difícil conducir, es difícil conseguirlo en ese periodo. Y me encantaría decir que, con el tiempo, obviamente, eso llegará. Simplemente no tengo tiempo para eso. Así que es algo que necesito controlar”, expresó Lawson en el medio The Race.

La opción más cercana es Yuki Tsunoda, de Racing Bulls. El japonés era una de las opciones para reemplazar a Sergio Pérez, pero Red Bull se inclinó por Lawson. “Sí, ¿por qué no?”, respondió Tsunoda ante una posibilidad de cambiar de escudería.